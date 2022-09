Artmarket.com: Mit einer Senkung des Energieverbrauchs um 99,95% ist „The Merge" ein historischer und ökologischer Erfolg für Ethereum, die Referenz-Kryptowährung für Artprice und für den Kunst-NFT-Markt

Artmarket.com

Wie in unserer vorangegangenen Pressemitteilung vom 12. September angekündigt, "fügt Artmarket.com Ethereum und Bitcoin zu seinen multiwährungsfähigen Artprice-Datenbanken hinzu, um den Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden und sich für die Zukunft im Web 3.0 zu rüsten"

Im Kontext einer schweren globalen Energiekrise (die wahrscheinlich gerade erst beginnt) hat Artmarket.com den Übergang zu einer gänzlich kohlenstofffreien Blockchain genau verfolgt. Das ist mit Ethereum 2.0 nach „The Merge" nun Realität. So wird „The Merge" – ein Umstieg von „Proof-of-Work" (PoW) auf „Proof-of-Stake" (PoS) – gemäß Gründer Vitalik Buterin nach 7 Jahren Entwicklung und erfolgreichen Beta-Tests den Stromverbrauch um mehr als 99,95% senken, (Quelle: https://ethereum.foundation/).

Noch vor der Durchführung der Umstellung gelang es Ethereum (ETH), das Interesse des Web 2-Giganten, Google, zu wecken, dessen Web 3-Team, motiviert durch die Initiative von Ethereum, sich beeilte, ein Doodle mit einem Countdown zum „The Merge" zu posten. Dieser Schritt von Google stellt einen grandiosen Sieg für die Kryptowährung und einen regelrechten „Ritterschlag" für Ethereum 2.0 dar.

In einem globalen Kontext, wo Bedenken über das, was man „den Energiekrieg" nennen kann und über die globale Erwärmung enorm übersteigerte Werte erreichen, sind diese Neuigkeiten absolut lebenswichtig. Als Ergebnis dieser Initiative hat die Zentralbank von Norwegen – einem Land, wo ökologische Belange oberste Priorität haben – angekündigt, seine MNBC (die digitale Währung der Zentralbank) auf Ethereum zu stützen. Unterdessen sieht die Bank of America Ethereum nun als solide Investition und bezieht sich darauf als den „grünen Riesen".

Der Kunstmarkt kann von „The Merge" nur profitieren. Die französische Zeitung Le Parisien zitiert Joe Lubin, den Co-Gründer von Ethereum: „[...] Viele digitale Künstler und Kunstsammler haben bei der Anschaffung digitaler Werke gezögert, die mit der Verbrennung so vieler fossiler Brennstoffe verbunden waren… Mit diesem Übergang rücken diese Bedenken in den Hintergrund und interessante Projekte werden direkt mit der Produktion der allerersten Chain Blocks nach „The Merge" starten. Das wird eine ungeheure Menge an kreativer Energie freisetzen."

Lubin fügt hinzu: „Es wird die russischen Gas- oder Erdölpreise nicht direkt beeinflussen, ist aber eine starke Botschaft an die Welt, wenn wir das höchst energieintensive Minen durch eine Struktur ersetzen, die den Strom verbraucht, der für eine Tasse Kaffee nötig ist. Es ist ein tiefgreifender Wandel, der ganz einfach wie ein automatisches Smartphone-Update vonstatten gehen wird."

Artmarket.com erwartet also ein exponentielles Wachstum im künstlerischen Schaffen und insbesondere auf dem Kunst-NFT-Markt. Eine Reihe berühmter Künstler haben sich bereits den Kunst-NFTs zugewendet, ebenso wie eine Reihe großer Kunstmuseen. Im Laufe des vergangenen Jahres hat Artmarket.com seine Präferenz für die Ethereum 2.0 Blockchain zum Ausdruck gebracht, insbesondere während der Jahreshauptversammlung und in den verschiedenen Finanz-Pressemitteilungen, und hat seine gesamten IT- und Humanressourcen in die Bestätigung seines Erfolgs mit NFTs und das Metaversum - dem Rückgrat des Web 3.0 - gesteckt. Das weltberühmte Museum of Modern Art (MoMA) zieht einen bevorstehenden Verkauf von Kunstwerken via Sotheby's um rund 70 Millionen US-Dollar in Betracht, mit der Möglichkeit, die Erlöse aus diesen Verkäufen in den Kauf von NFTs zu investieren. Dazu hat ein Team von Experten geraten, das damit beauftragt ist, die NFT-Märkte zu verfolgen und die vielversprechendsten Künstler dort zu finden.

CEO & Gründer von Artprice by Artmarket, Thierry Ehrmann erklärt: „In der Geschichte der Kryptowährungen stellt The Merge am 15. September 2022 ein unwiderrufliches Gründungsdatum für Web 3.0 und für Kunst-NFTs dar und könnte durchaus ein ‚Flippening' auslösen, wobei Ethereum Bitcoin in den nächsten Monaten in Sachen Marktkapitalisierung überholen wird."

Copyright 1987-2022 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

