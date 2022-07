Artmarket.com

Artmarket.com: Der Artprice 100©-Index steigt 2021 um +36%

Paris (ots/PRNewswire)

Kunst gilt heute weithin als alternative Geldanlage, die nicht nur hohe Renditen, sondern auch eine geringe Korrelation zu anderen Finanzanlagen bietet. Investitionen in die größten Künstler (wie Pablo Picasso, Claude Monet oder Georgia O'Keeffe) können also eine Frage der persönlichen wie finanziellen Bereicherung sein – solange wir gewisse Marktbesonderheiten wie die Zeitrahmen für den Verkauf einmaliger Werke und die erheblichen Nebenkosten berücksichtigen.

Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com: „Wir sind sehr stolz darauf, mit Artprice seit 25 Jahren eine führende Rolle beim Prozess der Demokratisierung des Kunstmarktes zu spielen. War er bis Ende des 20. Jahrhunderts einer elitären Gruppe von Kennern vorbehalten, so ist der Kunstmarkt heute für eine viel größere Anzahl von Menschen zugänglich. Unsere Dienste bieten erschwingliche Informationen, die überall ohne Einschränkung konsultiert werden können und jede Stunde aktualisiert werden. Mit unseren Daten mit Mehrwert können Kunstprofis und Enthusiasten in aller Ruhe außergewöhnliche Kunstwerke oder Werke aus Familienbesitz kaufen und verkaufen."

Häufig, so scheint es, wird die Kunstwelt von einer sensationellen Story erschüttert. Von der Entdeckung eines Turner im Sammelsurium eines Garagenverkaufs zur plötzlichen Wertsteigerung eines selbstzerstörenden Banksy nach dessen Versteigerung gibt es anscheinend viele Möglichkeiten, auf dem Kunstmarkt einen beträchtlichen Gewinn zu erzielen. Aber in Wahrheit bleiben diese Sensationen die Ausnahme, stattdessen wechseln jedes Jahr zehntausende Kunstwerke auf viel diskretere und vernünftigere Weise den Besitzer.

Unsicherheit verringern

Risiko, im finanziellen Sinn, ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Art von Investition, und auch die Kunst bildet hier keine Ausnahme; ganz im Gegenteil. Zum Glück lässt sich dieses Risiko auf mehrere Arten teilweise unter Kontrolle halten, insbesondere, wenn man weiß, wie man den Wert eines Kunstwerks erkennt und zum besten Preis kauft.

Der Käufer, der sich im Jahr 2000 traute, das Werk Untitled (1990) von Christopher Wool um 35.250 $ zu kaufen, hat ein außergewöhnliches Geschäft gemacht, als er es fünfzehn Jahre später um 2.405.000 $ weiterverkaufte. Diese Investition barg jedoch erhebliche finanzielle Risiken, verbunden mit einem hohen Maß an Unsicherheit. Die Wertsteigerung von Werken von Christopher Wool begann im Wesentlichen nach der Finanzkrise von 2008, wie der Preisindex enthüllt, den Artprice für Original-Werke von diesem Künstler berechnet hat. So hätte ein Sammler mit dem Kauf eines Gemäldes (oder einer Zeichnung) von Christopher Wool direkt nach dessen Ausstellungen in der Gagosian Gallery und in der Simon Lee Gallery 2006 fast ebenso sehr von Wools Erfolg profitiert, aber ohne die Risiken des Käufers einzugehen, der 2000 gekauft hatte.

Investitionsstrategie

Die zweite Möglichkeit zur Verringerung der Volatilität besteht – wie bei jeder anderen Anlagenkategorie – in der Diversifizierung des Portfolios. Das ist die praktische Raison d'être von Artprice100©: eine Sammlung zu simulieren, die einer einfache und objektiven Diversifizierungsstrategie folgt. Wie die wichtigsten Börsenindizes investiert der Artprice100© in die hundert am besten performenden Namen auf dem sekundären Kunstmarkt.

Beschreibung des Artprice100© und seiner Methodik:

https://www.artprice.com/artmarketinsight/artprice-launches-its-blue-chip-art-market-index-artprice100-designed-for-financiers-and-investors-2

Die Vorteile der Diversifizierung haben jedoch ihre Grenzen. Während der Artprice100© eine Steigerung von +36% aufweist, deutlich höher als derjenige des S&P 500 (+27% im Jahr 2021), enthüllt der Artprice Global Index, dass der Wert eines generellen Portfolios, d.h. mit Bezug auf den gesamten Kunstmarkt, im Jahr 2021 um -1% gefallen wäre.

Die „Teilung" von Kunstwerken… „fraktionierte" Investitionen

Der Artprice100© ist seiner Art nach eine rein theoretische Übung, da es praktisch unmöglich ist, ein Portfolio mit repräsentativen Werken des Marktes der hundert erfolgreichsten Künstler der Welt zusammenzustellen. Dennoch gefällt vielen Investoren die Idee von Instrumenten, die es ihnen erlauben, auf flexible Weise am Kunstmarkt teilzunehmen.

In diesem Bereich gab es kürzlich eine Reihe von neuen Vorschlägen – vor allem von den Gesellschaften Masterworks und ARTBnk – die Investoren die Möglichkeit bieten, Anteile an Sammlungen zu erwerben, für die die Risiken und Renditen geschätzt wurden. Diese Angebote beinhalten ein besonders interessantes Merkmal: die Freiheit, die eigenen Anteile jederzeit zu kaufen und weiterzuverkaufen. Diese Art von Instrument hat den eindeutigen Vorteil, dass keine langwierigen und kostspieligen Maßnahmen für den Weiterverkauf eines einmaligen Werks am besten Ort und zum besten Zeitpunkt erforderlich sind.

In diesem Kontext eröffnen NFTs höchst originelle Perspektiven. Mit NFTs können Sie einen digitalen Titel (eines einzigartigen oder limitierten Werks) in ultrasicheren Blockchain-Netzwerken austauschen. Die Transaktionskosten sind viel geringer (rund 2% bis 3%) als jene auf dem traditionellen Kunstmarkt. Jedoch spiegeln diese niedrigen Kosten die fehlende Begutachtung und Promotion durch Experten wie Kunsthändler und Auktionshäuser wider.

Die Informationen und ökonometrischen Studien, die von Artmarket.com verkauft oder veröffentlicht werden, liefern eine Analyse der Trends und eine statistische Entwicklung des Kunstmarktes und sollten keinesfalls als Aufforderung, Anreiz oder Rat angesehen werden, in den Kunstmarkt zu investieren.

Bilder:

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/07/img1-artprice-100-vs-sp500-2022.png]

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/07/img2-christopher-wool-price-index-2022.png]

Copyright 1987-2022 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Bei Fragen zu Statistiken und personalisierten Studien wenden Sie sich bitte an unsere Wirtschaftsabteilung : econometrics@artprice.com

: econometrics@artprice.com Testen Sie unsere Dienstleistungen (kostenlose Demo): https://www.artprice.com/demo

Hier geht es zu unseren Abonnements: https://www.artprice.com/subscription

Über Artmarket:

Artmarket.com ist Eurolist by Euronext Paris, SRD Long Only und Euroclear notiert: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Unter dem nachstehenden Link finden Sie eine Videopräsentation über Artmarket und seine Abteilung Artprice: www.artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden im Jahr 1997 von ihrem Geschäftsführer Thierry Ehrmann gegründet. Artmarket und seine Abteilung Artprice werden von Groupe Serveur (Gründung im Jahr 1987) kontrolliert.

Siehe beglaubigte Biografie in Who's who ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt; das Unternehmen verfügt neben anderen Strukturen über die Abteilung Artprice, eine weltweit führende Struktur in Erfassung, Management und Nutzung historischer und zeitgenössischer Informationen über den Kunstmarkt in Datenbanken, die über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnisse über mehr als 784.000 Künstler enthalten.

Artprice by Artmarket, der weltweit führende Anbieter von Informationen über den Kunstmarkt, hat sich mit seinem Global Standardized Marketplace zum Ziel gesetzt, die weltweit führende NFT-Plattform für bildende Kunst zu werden.

Artprice Images® gewährt unbegrenzten Zugriff auf die weltweit größte Bilder-Datenbank des Kunstmarktes. Sie enthält nicht weniger als 180 Millionen digitale Bilder und Photographien oder radierte Reproduktionen von Kunstwerken vom Jahr 1700 bis heute, die von unseren Kunsthistorikern kommentiert wurden.

Artmarket sammelt durch seine Abteilung Artprice fortwährend Daten von 6300 Auktionshäusern und erzeugt Schlüsselinformationen über den Markt für die wichtigsten Presse- und Medienagenturen (7200 Veröffentlichungen). Seine 5,4 Millionen „Mitglieder mit Zugangsdaten" haben Zugriff zu Anzeigen, die von anderen Mitgliedern in das Internet gestellt werden, und Zugang zu einem Netzwerk (Global Standardized Marketplace®), das heute ein weltweit führender, standardisierter Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken (fester Preis oder Gebot) ist; die Auktionen unterliegen Absatz 2 und 3 des Artikels L 321.3 des französischen Handelsgesetzbuches.

Artmarket (und seine Abteilung Artprice) wurden im November 2018 zum zweiten Mal für weitere 3 Jahre mit dem Qualitätszeichen „Innovative Company" ausgezeichnet, das von der französischen Banque Publique d'Investissement (BPI) verliehen wird; die BPI unterstützt das Unternehmen und sein Projekt, seine Position als globaler Akteur auf dem Kunstmarkt zu stärken.

Der Jahresbericht 2020 über den globalen Kunstmarkt von Artprice by Artmarket, veröffentlicht im März 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021

Marktbericht 2020/21 für zeitgenössische Kunst von Artprice & Artmarket.com:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Index der Pressemitteilungen, die von Artmarket und seiner Abteilung Artprice ins Internet gestellt wurden:

serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htm

Verfolgen Sie mit Artmarket und seiner Abteilung Artprice die Entwicklung des Kunstmarkts in Echtzeit auf Facebook und Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (über 5,8 Millionen Follower)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Entdecken Sie die zauberhafte Welt von Artmarket und seiner Abteilung Artprice https://www.artprice.com/video mit Firmensitz im berühmten Organe Contemporary Art Museum „The Abode of Chaos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - Das Museum der Zukunft: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4.3 million followers)

https://vimeo.com/124643720

Kontakt Artmarket.com und seine Abteilung Artprice - Kontakt: thierry Ehrmann ir@artmarket.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1854366/Artprice_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1854357/Artprice_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg