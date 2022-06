Artmarket.com: Kunst steigt ins Metaversum ein

Artmarket.com

Nichts wird je die einzigartige Erfahrung der Bewunderung eines Kunstwerkes in einem Museum ersetzen, doch das mindert den Wert der Erfahrung nicht, sich Kunst in Büchern oder im Internet anzusehen. Es gibt Zeiten, in denen Museen ihre Tore für einige Tage oder mehrere Wochen schließen müssen; außerdem gibt es Millionen von Kunstwerken, die sich nicht für eine Ausstellung in Museen eignen. Das Metaversum bietet zahlreiche Alternativen und eine Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten für das Erleben von Kunst.

Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice erklärt es so: „Die unterschiedlichen Metaversen" werden alles Mögliche hervorbringen, vom Besten bis zum Dunkelsten. Zahlreiche Fragmente dieser neuen Dimension existieren bereits und sie offenbaren ein unglaubliches Potential für potentielle Anwendungen: während einige Metaversen als Erweiterung zu unserer sehr realen Welt auftreten, erfinden andere neue Welten, in denen ihre eigenen Regeln herrschen. Das Metaversum von Facebook (Meta) and Sandbox sind derzeit in den Schlagzeilen, doch es werden zahlreiche andere Metaversum-Formen für unterschiedliche Kontexte geschaffen, insbesondere in der Kunstwelt und rund um Artprice."

In die digitale Welt eintauchen...

In den letzten zehn Jahren setzten sich virtuelle Ausstellungen als Option in der Kunstwelt allmählich durch. Heute bieten viele Museen, Kunstmessen, Auktionshäuser den virtuellen Besuch ihrer Ausstellungsräume auf Smartphone, Tablet und Computer an.

Dieser alternative Zugang zur Kunst ermöglicht es Amateuren und professionellen Kunstakteuren, Arbeiten mit hochangereicherten Inhalten zu genießen; er stellt daher eine Ergänzung zu den herkömmlichen Ausstellungen dar; sie können in einer neuen Weise bewundert (oder wieder bewundert) werden und befriedigen gleichzeitig ein wachsendes Bedürfnis für Flexibilität. Die außerordentlich große Nachfrage für NFTs zeigt, das Flexibilität ein Schlüsselelement des modernen Kunstkonsums ist. Plattformen, die die Möglichkeit des Austauschs dieser digitalen Zertifikate bieten, sind bei Tag und Nacht, von jedem beliebigen Ort aus und weltweit verfügbar, sofern ein Internetanschluss vorhanden ist.

Früher wurden virtuelle Ausstellungsbesuche als Fotomontagen geschaffen; jetzt werden 3D Design Software und Künstliche Intelligenz dazu verwendet. Die vom Universal Art Museum entwickelten Lösungen Genesis Penthouse oder Spatial ermöglichen es, eine ganze Sammlung von Kunstwerken in einen digitalen Raum zu stellen und dies mit nahezu unbegrenzter szenografischer Freiheit.

Willkommen auf der „anderen Seite"...

Diese Ideen mögen der breiten Öffentlichkeit relativ fragwürdig erscheinen, dennoch erwecken die wichtigsten Projekte aus der NFT-Sphäre den Eindruck der unmittelbaren Ankunft ihrer jeweiligen Metaversen. Bei Yuga Labs ist es bereits soweit: Das Unternehmen führte sein „Otherdeed for Otherside" bereits ein.

Yuga Labs befindet sich auf dem Höhepunkt des BAYC (Bored Ape Yacht Club) und organisierte, unterstützt durch seine prestigereiche Community, bereits den ersten virtuellen Land-Verkauf in seinem Metaversum The Otherside. Die riesige Begeisterung für das BAYC-Projekt und ein äußerst attraktiver Münzpreis (305 Dollar APE ~ 6 000 Dollar) trieben die Ethereum Blockchain über ihre Grenzen hinaus: die Gaspreise schnellten in die Höhe; so konnten sehr viele Teilnehmer kein virtuelles Grundstück erwerben, obwohl sie hohe Gebühren bezahlt hatten. Glücklicherweise engagierten sich die Designer für die Entschädigung von Nutzern, die sich bei der Versteigerung verirrt hatten.

Der Tiefstpreis für ein virtuelles Grundstück liegt gegenwärtig bei 2,55 ETH (~2500 Dollar) während The last Ape bei einer öffentlichen Versteigerung um 3,4 Millionen Dollar versteigert wurde.

Der Gegenwartskünstler Takashi Murakami kündigte an, er wolle ein Metaversum bauen, das der Summe all seiner Projekte entsprechen werde;

„Normalerweise bedeutet ein Alter von 60 Jahren, dass man sich im letzten Stadion seines Lebens befindet; meine Werke sind allerdings so geschaffen, dass sich ihr Mechanismus nach meinem Tod aktiviert. In Wahrheit befinde ich mich also an der Startlinie.

Ich habe versucht, eine Szene in der virtuellen Welt neu zu kreieren, in der am Fuße des heiligen Bergs Japans, Fuji, die Bäume in voller Kirschblüte stehen. Ich malte ein wahnhaftes Bild von einem digitalen Raum der Zukunft, in dem meine Werke und Unternehmungen zusammen mit M.F [Murakami Flowers] in der virtuellen Welt neu geschaffen werden."

Das Projekt von Murakami mutet vielleicht etwas fragwürdig an, doch zweifelsohne wird es wie viele andere Metaversum-Projekte einige faszinierende Überraschungen zu bieten haben.

