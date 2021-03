Artmarket.com

Artmarket.com: Der Artprice100© Index wächst weiter... +405 % seit dem Jahr 2000

Paris (ots/PRNewswire)

Artprice100©, der Blue-Chip-Künstlerindex von Artprice, hat im vergangenen Jahr sogar um 1,8 % zugelegt - in einem Jahr, das durch das fast vollständige Fehlen internationaler Messen, aber auch durch den erzwungenen Übergang zu einer digitalen Arbeitsweise für Galerien und Auktionshäuser gekennzeichnet war. Und dennoch: Der Preis der hundert umsatzstärksten Künstler des Kunstmarkts (nach Auktionsumsatz) ist weiter gestiegen und hat damit sein Gesamtwachstum seit dem Jahr 2000 auf +405 % erhöht.

Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice: "Die Entwicklung unseres Top-100-Vergleichsindex zeigt deutlich die Resilienz des Kunstmarkts in Krisenzeiten. Die - wenngleich bescheidene - positive Entwicklung des Artprice100 © im Jahr 2020 ist außerordentlich beruhigend. Sicherlich, sie ist nicht vergleichbar mit den US-Börsen (der S&P 500 verzeichnete im vergangenen Jahr ein sensationelles Wachstum von +16 % und stieg in zwölf Monaten von 3234 auf 3756 Punkte)."

Obwohl man sich bei der Gestaltung des Artprice100© von S&P 500 inspirieren ließ, unterscheiden sich die beiden Indizes grundlegend und sollten mit Bedacht verglichen werden.

Artprice100© versus S&P 500: Vorsicht!

Der Artprice100© ist als Portfolio von Kunstwerken konzipiert, das die einhundert wichtigsten Künstler auf dem Kunstmarkt repräsentiert (siehe Zusammensetzung unten). Eine rein theoretische Übung: Es ist definitiv nicht möglich, einen Anteil an allen Werken eines Künstlers zu erwerben, die im kommenden Jahr versteigert werden. Tatsache ist: Es lässt sich noch nicht einmal vorhersagen, welche Werke in den nächsten zwölf Monaten auf den Sekundärmarkt kommen werden. Aber die Ergebnisse in ihrer Gesamtheit geben einen hervorragenden Überblick über die allgemeine Preisentwicklung für jeden dieser Künstler.

Die Zusammensetzung des Artprice100©-Index basiert auf rein objektiven Kriterien. Sie wird zum 1. Januar eines jeden Jahres auf Grundlage zweier Kriterien festgelegt, die beide völlig unabhängig von jeder persönlichen Präferenz sind: ein Erfolgskriterium und ein Liquiditätskriterium. Die Erstinvestition erfolgt also im Verhältnis zu den Auktionsergebnissen der Künstler in den letzten fünf Kalenderjahren (2015-2019) - allerdings unter der Bedingung, dass ihre Werke regelmäßig ausgetauscht werden: mindestens sieben Versteigerungen pro Jahr über einen Zeitraum von zehn Jahren (ausgenommen Drucke).

Analyse der Zusammensetzung

Es gibt zwei gute Gründe für die Berechnung eines spezifischen Preisindex für eine Reihe von meistverkauften Künstlern: Erstens erlaubt er die Analyse der Performance eines gut diversifizierten Portfolios, das auf der objektiven Grundlage der Auktionsergebnisse für gut etablierte Künstler aufgebaut ist. Zweitens erlaubt er die Beobachtung der Entwicklung der 100 Künstler, die den Kern des globalen Kunstmarkts bilden.

Pablo Picasso bleibt der dominierende Künstler im Portfolio mit einer Gewichtung von 8,8 % in der Erstinvestition. Auf Basis aller im Jahr 2020 versteigerten Originalwerke von Picasso errechnet Artprice, dass sein Preisindex in den zwölf Monaten des Jahres 2020 insgesamt um +2,2 % gestiegen ist. Dieses Ergebnis deckt sich perfekt mit der Gesamtentwicklung des Artprice100©.

Picasso ist einer von 45 Künstlern der klassischen Moderne, die in der Zusammensetzung des Index 2020 enthalten sind. Diese Epoche ist das bei weitem solideste Segment des Kunstmarkts und repräsentiert etwa die Hälfte der Erstinvestitionen.

Wie schon im Jahr 2019 haben sich auch 2020 nur vier Künstlerinnen für die Aufnahme in die Zusammensetzung des Artprice100© qualifiziert: Yayoi Kusama, Joan Mitchell, Louise Bourgeois und Barbara Hepworth. Sie machen gerade einmal 3,3 % des Portfolio-Gesamtwerts aus. Auf der anderen Seite hat sich die Zahl der lebenden Künstler deutlich erhöht, dank des "Eintritts" von sieben aktiven Malern, bei nur drei "Abgängen" aus der Zusammensetzung.

Eintritte (lebende Künstler): Lee Ufan, Zhou Chunya, Rudolf Stingel, Zhang Xiaogong, Yoshitomo Nara, Takashi Murakami, Zeng Fanzhi

Abgänge (lebende Künstler): Günther Uecker, Frank Auerbach, Michelangelo Pistoletto

Zusammensetzung des Artprice100© am 1. Januar 2020 (Rang, Anfangsgewichtung, Epoche)

1. Pablo PICASSO (1881-1973); 8,8 % - Moderne 2. Andy WARHOL (1928-1987); 5,0 % - Nachkriegszeit 3. Claude MONET (1840-1926); 4,7 % - 19. Jahrhundert 4. Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988); 3,6 % - Zeitgenössisch 5. QI Baishi (1864-1957); 3,5 % - Moderne 6. ZAO Wou-Ki (1921-2013); 3,3 % - Nachkriegszeit 7. Gerhard RICHTER (1932-); 2,8 % - Nachkriegszeit 8. WU Guanzhong (1919-2010); 2,4 % - Moderne 9. FU Baoshi (1904-1965); 2,4 % - Moderne 10. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920); 2,2 % - Moderne 11. Roy LICHTENSTEIN (1923-1997); 2,0 % - Nachkriegszeit 12. Cy TWOMBLY (1928-2011); 1,9 % - Nachkriegszeit 13. Alberto GIACOMETTI (1901-1966); 1,9 % - Moderne 14. Lucio FONTANA (1899-1968); 1,8 % - Moderne 15. Marc CHAGALL (1887-1985); 1, 7 % - Moderne 16. Alexander CALDER (1898-1976); 1,7 % - Moderne 17. Joan MIRO (1893-1983); 1,6 % - Moderne 18. Willem DE KOONING (1904-1997); 1,6 % - Moderne 19. David HOCKNEY (1937-); 1,5 % - Nachkriegszeit 20. Yayoi KUSAMA (1929-); 1,5 % - Nachkriegszeit 21. Jean DUBUFFET (1901-1985); 1,4 % - Moderne 22. René MAGRITTE (1898-1967); 1,4 % - Moderne 23. Henri MATISSE (1869-1954); 1,4 % - Moderne 24. Fernand LÉGER (1881-1955); 1,2 % - Moderne 25. Christopher WOOL (1955-); 1,2 % - Zeitgenössisch 26. Wassily KANDINSKY (1866-1944); 1,1 % - Moderne 27. SAN Yu (1901-1966); 1,1 % - Moderne 28. Jeff KOONS (1955-); 1,0 % - Zeitgenössisch 29. Henry MOORE (1898-1986); 1,0 - Moderne 30. Peter DOIG (1959-); 0,9 % - Zeitgenössisch 31. Paul GAUGUIN (1848-1903); 0,9 % - 19. Jahrhundert 32. Joan MITCHELL (1926-1992); 0,9 % - Nachkriegszeit 33. LIN Fengmian (1900-1991); 0,8 % - Moderne 34. Ed RUSCHA (1937-); 0,8 % - Nachkriegszeit 35. Yoshitomo NARA (1959-); 0,8 % - Zeitgenössisch 36. Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919); 0,8 % - 19. Jahrhundert 37. CHU Teh-Chun (1920- 2014); 0,8 % - Nachkriegszeit 38. Edgar DEGAS (1834-1917); 0,7 % - 19. Jahrhundert 39. Auguste RODIN (1840-1917); 0,7 % - 19. Jahrhundert 40. PU Ru (1896-1963); 0,7 % - Moderne 41. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008); 0,7 % - Nachkriegszeit 42. Richard PRINCE (1949-); 0,6 % - Zeitgenössisch 43. Rudolf STINGEL (1956-); 0,6 % - Zeitgenössisch 44. Frank STELLA (1936-); 0,6 % - Nachkriegszeit 45. Sigmar POLKE (1941- 2010); 0,6 % - Nachkriegszeit 46. Camille PISSARRO (1830-1903); 0,6 % - 19. Jahrhundert 47. Louise BOURGEOIS (1911-2010); 0,6 % - Moderne 48. Whan-Ki KIM (1913-1974); 0,6 % - Moderne 49. Paul SIGNAC (1863-1935); 0,6 % - Moderne 50. Yves KLEIN (1928-1962); 0,6 % - Nachkriegszeit 51. Keith HARING (1958-1990); 0,5 % - Zeitgenössisch 52. Richard DIEBENKORN (1922-1993); 0,5 % - Nachkriegszeit 53. Pierre SOULAGES (1919-); 0,5 % - Moderne 54. George CONDO (1957-); 0,5 % - Zeitgenössisch 55. Norman Perceval ROCKWELL (1894-1978); 0,5 % - Moderne 56. WU Hufan (1894-1968); 0,5 % - Moderne 57. Alberto BURRI (1915-1995); 0,4 % - Moderne 58. Gustav KLIMT (1862-1918); 0,4 % - Moderne 59. ZENG Fanzhi (1964-); 0,4 % - Zeitgenössisch 60. Egon SCHIELE (1890-1918); 0,4 % - Moderne 61. Damien HIRST (1965-); 0,4 % - Zeitgenössisch 62. Ernst Ludwig KIRCHNER (1880-1938); 0,4 % - Moderne 63. Chaïm SOUTINE (1894-1943); 0,4 % - Moderne 64. Fernando BOTERO (1932-); 0,4 % - Nachkriegszeit 65. Edvard MUNCH (1863-1944); 0,4 % - Moderne 66. Pierre BONNARD (1867-1947); 0,4 % - Moderne 67. Kazuo SHIRAGA (1924-2008); 0,4 % - Nachkriegszeit 68. WEN Zhengming (1470-1559); 0,4 % Alter Meister 69. ZHOU Chunya (1955-); 0,4 % - Zeitgenössisch 70. Morton Wayne THIEBAUD (1920-); 0,4 % - Nachkriegszeit 71. Georg BASELITZ (1938-); 0,4 % - Nachkriegszeit 72. Salvador DALI (1904-1989); 0,4 % - Moderne 73. Tsuguharu FOUJITA (1886-1968); 0,4 % - Moderne 74. François-Xavier LALANNE (1927-2008); 0,4 % - Nachkriegszeit 75. SHI Tao (1642- c.1707); 0,4 % - Alter Meister 76. DONG Qichang (1555-1636); 0,4 % - Alter Meister 77. Max ERNST (1891-1976); 0,4 % - Moderne 78. Sam FRANCIS (1923-1994); 0,4% Nachkriegszeit 79. Georges BRAQUE (1882-1963); 0,4 % - Moderne 80. Maurice DE VLAMINCK (1876-1958); 0,4 % - Moderne 81. Bernard BUFFET (1928-1999); 0,4 % - Nachkriegszeit 82. Peter Paul RUBENS (1577-1640); 0,4 % - Alter Meister 83. Ufan LEE (1936-); 0,4 % - Nachkriegszeit 84. Francis PICABIA (1879-1953); 0,3 % - Moderne 85. Barbara HEPWORTH (1903-1975); 0,3 % - Moderne 86. Albert OEHLEN (1954-); 0,3 % - Zeitgenössisch 87. Anselm KIEFER (1945-); 0,3 % - Zeitgenössisch 88. Giorgio MORANDI (1890-1964); 0,3 % - Moderne 89. Alighiero BOETTI (1940-1994); 0,3 % - Nachkriegszeit 90. Robert MOTHERWELL (1915-1991); 0,3 % - Moderne 91. TANG Yin (1470-1523); 0,3 % - Alter Meister 92. GUAN Liang (1900-1986); 0,3 % - Moderne 93. Martin KIPPENBERGER (1953-1997); 0,3 % - Zeitgenössisch 94. Takashi MURAKAMI (1962-); 0,3 % - Zeitgenössisch 95. Donald JUDD (1928-1994); 0,3 % - Nachkriegszeit 96. CHEN Yifei (1946-2005); 0,3 % - Zeitgenössisch 97. ZHANG Xiaogang (1958-); 0,3 % - Zeitgenössisch 98. Tom WESSELMANN (1931-2004); 0,3 % - Nachkriegszeit 99. David SMITH (1906-1965); 0,3 % - Moderne 100. Josef ALBERS (1888-1976); 0,3 % - Moderne

