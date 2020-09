Dreame Technology

Kabelloser Staubsauger T20 von Dreame mit langer Akkulaufzeit bringt innerhalb von 32 Stunden 100.000 USD auf Indiegogo ein

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Dreame Technology (Dreame), ein Unternehmen für intelligente Verbrauchertechnologie, das auf kabellose Staubsauger sowie robotisierte Staubsauger und Wischer spezialisiert ist, hat eine Crowdfunding-Kampagne für seinen neuesten T20-Akkustaubsauger ins Leben gerufen und erreichte innerhalb von 32 Stunden nach dem Start am 1. September das Ziel von 100.000 USD. Die Kampagne wurde aufgrund der großen Anzahl an Klicks, Zugriffen und Kommentaren auf der Indiegogo-Homepage in der Rubrik "Today's Trending" vorgestellt. Die meisten Kommentare der Unterstützer lassen erkennen, dass diese hohe Erwartungen an das Produkt haben und sich darauf freuen, es selbst auszuprobieren.

Der Akkustaubsauger T20 hat mit seiner beeindruckenden Laufzeit von 70 Minuten die längste auf dem Markt und kann mit einem zusätzlichen, abnehmbaren Akku insgesamt bis zu 140 Minuten betrieben werden. Die beiden Akkus können gleichzeitig in der an der Wand montierten Ladestation mit Speicher geladen werden, was für ein noch besseres Benutzererlebnis sorgt.

Der T20 erzeugt eine Saugkraft von bis zu 150 AW, sodass sich Oberflächen wie Holzböden, dicke Teppiche und Betten ganz einfach mit verschiedenen Bürsten reinigen lassen. Die intelligente adaptive Saugleistung mit Automatik-Modus kann unterschiedliche Oberflächen erkennen und die Saugleistung entsprechend anpassen.

"Das war Dreames erster Versuch einer weltweiten Crowdfunding-Kampagne, und wir freuen sehr uns über diese Reaktion. Sie zeigt, dass unsere Produktoptionen den unterschiedlichen Ansprüchen der Verbraucher gerecht werden", erklärte Frank Wang, International Marketing Director bei Dreame. "Wir bedanken uns für die Unterstützung und setzen uns weiterhin für die Herstellung hochwertiger Reinigungsgeräte ein."

In der aktuellen Vorbestell-Phase bietet Dreame verschiedene Vergünstigungen an, bei denen ein Staubsauger mit einem extra Akku zu Frühbucherpreisen ab 219 USD angeboten wird. Das bedeutet Rabatte von bis 37 % auf den Einzelhandelspreis. Geliefert wird weltweit kostenlos. Der T20 soll bis Oktober 2020 ausgeliefert werden.

Informationen zu Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2015 gegründet und gilt als innovatives Unternehmen, das das Ziel verfolgt, die Lebensqualität seiner Nutzer weltweit zu verbessern. Das Unternehmen legt seinen Schwerpunkt auf die Bereitstellung leistungsstarker Reinigungsgeräte, für die astrodynamische Technologien zum Einsatz kommen. Dreame ist ein führendes Unternehmen für intelligente Verbrauchertechnologie und ist seit Ende 2017 Teil des Xiaomi Technology Ecosystem, das für seine für hohen Qualitätsstandards bekannt ist. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter.

Pressekontakt:



Name: Tianshi Yuwen

E-Mail-Adresse: pr@dreame.tech

Telefon: +86400-875-9511

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1251096/Dreame_s_T20_Cordless_Vacuum_Cleaner_T20_with_Long_Battery_Life_Raises__100_000_within_32_Hours_on_I.jpg