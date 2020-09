Dreame Technology

Startup für intelligente Verbrauchertechnologie Dreame bringt knapp 15 Millionen US-Dollar mit einer von IDG Capital geführten Finanzierungsrunde der Serie B+ auf

Dreame Technology (Dreame), ein Unternehmen für intelligente Verbrauchertechnologie, das auf kabellose Staubsauger sowie robotorisierte Staubsauger und Wischer spezialisiert ist, gab am 1. September bekannt, etwa 100 Millionen RMB (14,6 Millionen US-Dollar) in seiner von IDG Capital geführten Finanzierungsrunde der Serie B+ mit Beteiligung von Edge Ventures und Peak Valley Capital sowie den Anteilseignern Xiaomi Corporation und Shunwei Capital zusammengetragen zu haben. Yunmu Capital agierte in dieser Finanzierungsrunde als exklusiver Finanzberater.

IDG Capital erwähnte Dreame als Beispiel für Chinas auf intelligente Fertigung spezialisierte Unternehmen der nächsten Generation und teilt Dreames langfristige Vision, Haushaltsgeräte zu intelligenten Endgeräten werden zu lassen, während zugleich die Grenzen smarter Haustechnikanwendungen erweitert werden sollen.

Li Rui, einer der Partner von Shunwei Capital, fügte hinzu, dass aktuelle Dreame-Produkte das technologische Vermögen chinesischer Marken in den Vordergrund gerückt hätten und Shunweis kontinuierliche Unterstützung von Dreames Finanzierungsrunde der Serie B+ als Bestätigung für das Dreame-Team und die Produkte des Unternehmens zu verstehen sei.

Das Portfolio der Schlüsselprodukte von Dreame umfasst zwei Hauptkategorien (Reinigungsgeräte und Erzeugnisse für die Körperpflege). Zusätzlich übernimmt das Unternehmen eine führende Rolle in den Bereichen High-Speed-Motortechnologie und Aerodynamik, Robotersteuerung sowie auf dem Gebiet der visuellen simultanen Lokalisierung und Kartierung (VSLAM). Durch das Zusammenführen von Time-of-Flight (TOF)- und VSLAM-Technologien konnte Dreame die Kapazitäten von Roboterstaubsaugern zur Hindernisvermeidung erweitern.

"Innovation ist ein Teil von Dreames DNA und wir haben uns in sämtlichen Bereichen des Markenaufbauprozesses - angefangen bei Produkt und Technologie bis hin zu Design, Marketing und Managegement - zur Innovation verpflichtet. Wir reinvestieren zwölf Prozent des jährlichen Umsatzerlöses in F&E und bringen dreimal mehr für die Entwicklung von Kerntechnologien auf als unsere Kollegen", kommentierte Roc Woo, Mitgründer und General Manager der Abteilung Marketing und Vertrieb von Dreame.

Bisher konnte Dreame über 840 Patentanmeldungen veröffentlichen, die 270 Erfindungspatente beeinhalten.

Anfang November wird Dreame seinen neuesten handgehaltenen Staubsauger T20 auf den Markt bringen, der sich durch eine extrem hohe Saugkraft von 150 AW und eine Filtrationseffizienz von 99,97 Prozent auszeichnet.

Informationen zu Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2015 gegründet und gilt als innovatives Unternehmen, das das Ziel verfolgt, die Lebensqualität globaler Nutzer zu optimieren. Durch den wirksamen Einsatz astrodynamischer Technologien konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung leistungsstarker Reinigungsgeräte. Als ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Verbrauchertechnologie trat Dreame Ende 2017 dem technologischen Ökosystem von Xiaomi bei, das für seine anspruchsvollen Vorgaben bekannt ist. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter.

