Selling Simplified Group, Inc

Selling Simplified ernennt Thomas Koletas zum Chief Growth Officer

Denver (ots/PRNewswire)

Koletas, ein früher Pionier des digitalen ABM, will das Ziel der SSG festlegen und dem Unternehmen zu voller Reife verhelfen.

Die Selling Simplified Group, Inc. (SSG), ein weltweit führender Anbieter von intelligenter B2B-Nachfragegenerierung, hat heute die Ernennung von Thomas Koletas zum Chief Growth Officer bekannt gegeben.

Koletas bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Ausrichtung von Vertrieb, Marketing, Kundenerfolg und Produktteams in SaaS- und MaaS-Start-ups mit.

Zuvor war Koletas unter anderem als Leiter und Chief Revenue Officer bei Madison Logic in New York tätig. In seiner achtjährigen Zeit bei Madison Logic waren Koletas und sein Team dafür verantwortlich, durch Medienentwicklung, Marketingautomatisierung und Analyseverbesserungen exponentielles Umsatzwachstum zu erzielen, was schließlich zur Übernahme des Unternehmens im Jahr 2017 führte.

Vor seiner Tätigkeit bei SSG war Koletas Global SVP für digitales accountbasiertes Marketing (ABM) bei MRP. Außerdem fungierte er als Berater und Gutachter für mehrere Daten- und AdTech-Unternehmen in den USA.

"Toms hervorragende Erfolgsbilanz als Wachstumsberater und Pionier im digitalen Bereich ist genau das, was wir bei SSG brauchen", erklärte der CEO und Präsident Michael Whife. "Wir freuen uns, Tom in der Firmenleitung zu begrüßen, und ich mir sicher, dass er unserem Unternehmen zu Wachstum verhelfen kann."

Bei Selling Simplified besteht die Hauptaufgabe Koletas' darin, die Produkte des Unternehmens auszubauen und den Service des Unternehmens auf neue Regionen und Branchen auszuweiten. Neben digitaler Lead-Generierung und programmatischer Werbung hofft er außerdem, Erkenntnisse zur Liste der Kernfunktionen von SSG hinzuzufügen.

"Wir befinden uns auf einem rasanten Wachstumskurs, weil der Markt die Tatsache, dass unsere qualitativ hochwertigen Daten und unsere 100 % digitale Methode bessere Ergebnisse liefern als herkömmliche Anbieter der Lead-Generierung, belohnt", erklärte Koletas.

Koletas ist von New York aus tätig und für die Leitung von Marketing, Kundendienst und Vertrieb bei SSG verantwortlich. Er stützt sich auf seine vielfältigen Erfahrungen, um das Wachstum des Unternehmens zu planen und umzusetzen und seinen Beitrag zu leisten, das Wachstum von 100 % im Jahr 2021 zu übertreffen.

"Ich habe schon vielen Unternehmen zu Wachstum verholfen. Ich weiß, wie der Hase läuft", erklärte er. "Vordergründig geht es darum, dass B2B-Vermarkter mehr wollen als Intent Data. Sie wollen qualifiziertes Engagement, das messbar ist. Und genau das bietet SSG, und meine Aufgabe ist es, das umzusetzen."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1574401/Thomas_Koletas.jpg