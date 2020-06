Graubünden Ferien

Die Schweiz ist ferienreif, Graubünden ist bereit

Weitläufige Natur, unentdeckte Orte und passende Angebote: Graubünden setzt alles daran, um Schweizer Gästen einen unvergesslichen Bergsommer zu bieten. An vorderster Front mit dabei: Gian und Giachen. Besonders bequem ist diesen Sommer die Anreise mit dem Zug, denn das Feriengepäck wird kostenlos direkt ins Hotel geliefert.

Graubünden ist nach der Zeit des Stillstands bereit für die Sommersaison. Im neusten Spot empfangen die Steinböcke Gian und Giachen die sehnsüchtig erwarteten Gäste in ihrer heimischen Bergwelt. Der Einsatz von Gian und Giachen markiert den Beginn der breit angelegten Kommunikationsoffensive #EndlichGraubünda von Graubünden Ferien, die ab heute schweizweit ausgespielt wird. Das mehrphasige touristische Impulsprogramm soll besonders inländische Feriengäste für Sommerferien in der weitläufigen Bündner Natur begeistern.

«Platz haben und sich bewegen»

Der Fokus des Impulsprogramms liegt auf den Bedürfnissen der Schweizerinnen und Schweizer für die Zeit nach dem Corona-Stillstand: «Die Menschen wollen jetzt Platz haben und sich bewegen», so Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien, und fügt hinzu: «Mit einer Einwohnerdichte von 28 Personen pro Quadratkilometer ist Graubünden der am dünnsten besiedelte Kanton der Schweiz. Es gibt noch viel zu entdecken».

Über 11’000 Kilometer Wander- und Bikerouten laden zu Action und Erholung ein. Besonders in den abgelegenen Talschaften und zu Nebenzeiten ausserhalb der Schulferien können Besucherinnen und Besucher die weitläufige Natur Graubündens ungestört geniessen.

Seit Samstag, 6. Juni 2020, sind die Bündner Bergbahnen und touristische Attraktionen unter Einhaltung der entsprechenden Schutzkonzepte wieder in Betrieb. Damit bietet Graubünden für alle Ferienhungrigen die passende Alternative zum Urlaub im Ausland: Unter www.graubuenden.ch finden Interessierte jetzt Tipps für eine «Safari», «Badeferien» oder eine «Kreuzfahrt» in den Bündner Bergen.

Gepäcktransport gratis dazu

Schweizer Gäste, welche diesen Sommer und Herbst mit dem öffentlichen Verkehr nach Graubünden anreisen, profitieren von einem kostenlosen Gepäcktransport. Das persönliche Feriengepäck wird an einer beliebigen Adresse in der Schweiz und in Liechtenstein abgeholt und direkt ins Hotel oder in die Ferienwohnung geliefert. Möglich ist dies aktuell bei rund 530 Unterkünften in Graubünden. Die Buchung erfolgt durch den Gast auf www.sbb.ch/gepaeck-special.

Informationen zu den Angeboten:

www.graubuenden.ch

Graubünden Ferien

Luzi Bürkli, Leiter Unternehmenskommunikation luzi.buerkli@graubuenden.ch Tel. +41 (0)81 254 24 35