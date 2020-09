iHerb

iHerb Meeting erhöhter weltweiter Bedarf an Vitamin D und C

Pasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Der weltweit führende E-Commerce-Anbieter im Bereich Gesundheit und Schönheit, iHerb, hat einen dramatischen Anstieg der Nachfrage nach Vitamin D und C von Kunden auf der ganzen Welt erlebt und kommt dieser Nachfrage nach, indem er Produkte höchster Qualität mit dem bestmöglichen Wert, Liefergeschwindigkeit und Kundenservice anbietet.

Die weltweite Nachfrage der iHerb-Kunden nach diesen Vitaminen ist von 2019 bis 2020 um mehr als 100 Prozent gestiegen, allein in den Vereinigten Staaten um mehr als 300 Prozent.

Während eines kürzlichen Instagram Live-Interviews sprach der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci, über die möglichen gesundheitlichen Vorteile beider Vitamine als Teil eines gesunden Lebensstils.

"Wenn Sie einen Mangel an Vitamin D haben, hat das einen Einfluss auf Ihre Infektionsanfälligkeit", sagte Dr. Fauci. "Ich würde gerne die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten empfehlen, und ich tue es auch selbst."

Vitamin D entsteht, wenn Menschen der UV-Strahlung der Sonne ausgesetzt sind, und ist in einigen Nahrungsmitteln wie bestimmten fetten Fischen wie Lachs, Rinderleber, Käse und Eigelb enthalten. Vitamin D kann laut dem Büro für Nahrungsergänzungsmittel der National Institutes of Health (NIH) dazu beitragen, die Knochenstärke zu erhalten und die Immunfunktion zu unterstützen.

"Das andere Vitamin, das die Menschen nehmen, ist Vitamin C, weil es ein gutes Antioxidans ist", fuhr Dr. Fauci während des Instagram Live-Interviews fort. "Wenn die Leute also ein Gramm oder so Vitamin C nehmen wollen, wäre das in Ordnung."

iHerb drängt Kunden, die die Einnahme von Vitamin D- oder C-Präparaten in Erwägung ziehen, sich zunächst bei ihrem eigenen Gesundheitsversorger zu überprüfen, bevor sie dies tun.

"iHerb ist stolz darauf, unseren Kunden auf der ganzen Welt eine der größten Auswahl an Vitamin D & C-Produkten höchster Qualität anbieten zu können", sagt iHerb-Präsident Emun Zabihi. "Wir werden während unserer 24-jährigen Jubiläumsfeier im September Vitamine und andere meistverkaufte Gesundheitsergänzungsprodukte mit hohen Rabatten anbieten."

Informationen zu iHerb: iHerb ist einer der größten E-Commerce-Einzelhändler mit Sitz in den USA, der Millionen von Kunden in aller Welt 30.000 Produkte von 1.200 Top-Marken anbietet. iHerb liefert direkt aus GMP-zertifizierten, hochmodernen, klimatisierten Lagern an Kunden in 188 Ländern und Territorien. Seit 1996 hat iHerb kontinuierlich Innovationen eingeführt, um Produkte von höchster Qualität zum bestmöglichen Preis und mit dem vorteilhaftesten Kundenerlebnis zu liefern. https://www.iherb.com/

