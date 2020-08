iHerb

Große Rabatte bei iHerb zu Anlass des 24. Jahrestages im September

Pasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire)

iHerb, weltweit führend im E-Commerce in den Bereichen Gesundheit und Schönheit, begeht seinen 24. Jahrestag im gesamten September mit Rabatten von bis zu 24 % auf eine breite Palette von Produkten für seine Kunden in 188 Ländern und Regionen.

Kunden von iHerb erhalten im gesamten September tägliche und wöchentliche Rabatte auf zahlreiche unterschiedliche Produkte. iHerb-Kunden auf der ganzen Welt sollten täglich die Website von iHerb aufsuchen, um zu sehen, welche Produkte in ihrer Region mit den Rabatten von bis zu 24 % verfügbar sind.

"iHerb ist sehr stolz darauf, diese Marke erreicht zu haben", sagt Steve Cho, Chief Business Officer von iHerb. "Wir sind höchst erfreut, unsere Millionen Kunden auf der ganzen Welt mit großen Rabatten von bis zu 24 % belohnen zu können. Dies ist eine gemeinsame Feier des 24. Jahrestags von iHerb im ganzen September - dem Monat unserer Gründung im Jahr 1996."

"In diesen schwierigen Zeiten von COVID hat das gesamte Team von iHerb engagiert daran gearbeitet, unseren Kunden bei den Produkten, die sie am dringendsten benötigen, den bestmöglichen Wert zu bieten und so schnell wie möglich ins Haus zu liefern", sagte Emun Zabihi, Präsident von iHerb. "Es erfüllt uns mit Zufriedenheit, dass wir jetzt 188 Ländern und Regionen bedienen und unseren geschätzten Kunden anlässlich unseres 24. Jahrestages im September Rabatte von bis zu 24 % bieten können. Wir sind zuversichtlich, künftig weltweit noch mehr Kunden zu erreichen."

Informationen zu iHerb: iHerb ist einer der größten E-Commerce-Einzelhändler mit Sitz in den USA. Das Unternehmen bietet Millionen Kunden weltweit 30.000 Produkte von 1.200 Top-Marken. iHerb versendet direkt aus gemäß GMP zertifizierten, modernen, klimatisierten Warenlagern an Kunden in 188 Ländern und Regionen. iHerb ist seit 1996 innovativ, um Produkte höchster Qualität zum günstigsten Preis so bequem wie möglich an die Kunden zu liefern. https://www.iherb.com/

