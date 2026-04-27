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Miniaturisierung macht Kabelschutz zur Schlüsseltechnologie

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Elektronik wird kleiner, dichter und leistungsfähiger. Damit steigen die Anforderungen an sichere Verbindungstechnik. Die Raytronics AG zeigt, warum Schrumpfschläuche, Lötverbinder und Litzen bei moderner Hightech-Verkabelung eine zentrale Rolle spielen.

Technische Systeme werden kompakter, leichter und leistungsfähiger. Ob in Industrie, Elektronik, Medizintechnik, Bahntechnik oder Apparatebau: Immer mehr Leitungen, Sensoren und Verbindungen müssen auf engem Raum zuverlässig funktionieren. Damit rückt ein oft unterschätzter Bereich stärker in den Fokus: die Verkabelung.

Hünenberg, Schweiz - April 2026: Die Raytronics AG aus Hünenberg ist auf Kabelschutz, Schrumpftechnik und Verbindungslösungen spezialisiert. Das Unternehmen sieht in der Miniaturisierung einen klaren Treiber für präzisere, robustere und besser abgestimmte Komponenten. Denn je kleiner eine Baugruppe wird, desto weniger Spielraum bleibt für Fehler bei Isolation, Zugentlastung und Verbindungsschutz.

Moderne Litzen müssen heute mehr leisten als reine Stromführung. Sie sollen flexibel, platzsparend, temperaturbeständig und mechanisch belastbar sein. Gleichzeitig müssen sie sich sauber verarbeiten und dauerhaft schützen lassen. Besonders in kompakten Kabelbäumen entscheidet die richtige Kombination aus Leitung, Verbindung und Schutz über die Lebensdauer des gesamten Systems.

Eine zentrale Rolle übernimmt dabei der passende Schrumpfschlauch. Er isoliert, schützt vor Abrieb, bündelt Leitungen, unterstützt die Kennzeichnung und kann je nach Ausführung auch abdichten oder Zug entlasten. In miniaturisierten Anwendungen ist dieser Mehrfachnutzen besonders wichtig, weil zusätzlicher Bauraum fehlt.

Bei vielen Anwendungen kommt Polyolefin zum Einsatz. Das Material verbindet elektrische Isolation, Flexibilität und gute Verarbeitbarkeit. Je nach Anforderung stehen unterschiedliche Ausführungen zur Verfügung, etwa dünnwandige, doppelwandige, halogenfreie oder kleberbeschichtete Schrumpfschläuche.

Auch Lötverbinder gewinnen an Bedeutung. Sie kombinieren elektrische Verbindung, Isolation und Schutz in einem Bauteil. Das spart Platz, erleichtert die Verarbeitung und ermöglicht eine visuelle Kontrolle der Verbindung. Besonders bei Prototypen, Reparaturen, Kleinserien und kompakten Kabelbäumen bieten sie praktische Vorteile.

Für Raytronics liegt der Mehrwert nicht allein im Produkt, sondern in der passenden Auswahl. Welche Schrumpfrate ist sinnvoll? Wird ein Schlauch mit Kleber benötigt? Welches Material passt zu Temperatur, Biegeradius oder Umgebungseinfluss? Solche Fragen entscheiden darüber, ob eine Verbindung langfristig zuverlässig bleibt.

Miniaturisierung ist damit mehr als ein Trend zu kleineren Geräten. Sie verändert die Anforderungen an Kabelschutz und Verbindungstechnik grundlegend. Die Raytronics AG unterstützt Unternehmen dabei, kompakte Hightech-Verkabelung sicher, langlebig und praxistauglich umzusetzen.

Die Raytronics AG

Die Raytronics AG mit Sitz in Hünenberg ist spezialisiert auf Schrumpfschläuche, Schrumpfformteile, Lötverbinder, Litzen, Kabel, Kennzeichnungslösungen und Zubehör für elektrische Verbindungstechnik.