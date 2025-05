Oehler Web

Welche Kraftstoffart ist die richtige für Ihr Fahrzeug?

Beim täglichen Tanken stehen viele Autofahrer vor der Frage: Welcher Kraftstoff ist für mein Fahrzeug optimal – und worin unterscheiden sich die verschiedenen Sorten überhaupt? Ob klassischer Benziner, Dieselfahrzeug oder alternativ betriebener Wagen – die Wahl des richtigen Treibstoffs wirkt sich nicht nur auf Leistung und Lebensdauer des Motors aus, sondern auch auf den Geldbeutel und die Umweltbilanz.

Trimmis, Schweiz - Mai 2025: In diesem Ratgeber erfahren Sie, welche Kraftstoffarten es gibt, worauf Sie achten sollten – und wie diese Informationen auch beim Auto Ankauf von Bedeutung sein können.

1. Benzin – Super E5, E10 und Super Plus

Benzinbetriebene Fahrzeuge sind in der Schweiz noch weit verbreitet. Die Standardvariante ist Super E5 (mit 95 Oktan), das bis zu 5 % Bioethanol enthält. Es bietet eine gute Balance aus Preis, Leistung und Verbrauch. Wer günstiger fahren möchte, kann Super E10 tanken – allerdings nur, wenn das Fahrzeug dafür freigegeben ist. E10 enthält bis zu 10 % Bioethanol und ist umweltfreundlicher, kann aber einen minimal höheren Verbrauch verursachen.

Super Plus ist dagegen ein Kraftstoff mit höherem Oktangehalt (98 oder 100) und richtet sich an Fahrzeuge mit Hochleistungsmotoren. Für normale Fahrzeuge bringt es in der Regel keinen Vorteil – nur höhere Kosten.

2. Diesel – der Dauerbrenner für Vielfahrer

Dieselkraftstoff hat einen höheren Energiegehalt als Benzin, was besonders bei langen Strecken vorteilhaft ist. Standarddiesel (B7) enthält bis zu 7 % Biodiesel-Anteil. Für moderne Diesel-Fahrzeuge gibt es zudem sogenannte Premium-Dieselprodukte (z. B. V-Power oder Ultimate Diesel), die durch spezielle Additive eine sauberere Verbrennung, leiseren Motorlauf und bessere Leistung versprechen.

Wer viel unterwegs ist oder auf Langlebigkeit setzt, wird beim Auto Export von Dieselfahrzeugen oft mit attraktiveren Angeboten belohnt – denn im Ausland sind sparsame Dieselfahrzeuge noch sehr gefragt.

3. Alternative Kraftstoffe – umweltfreundlich unterwegs

Neben Benzin und Diesel gewinnen auch alternative Kraftstoffe an Bedeutung:

LPG (Autogas): Eine günstige Alternative zu Benzin. Benötigt jedoch eine Umrüstung oder ein entsprechendes Fahrzeug.

CNG (Erdgas): Besonders emissionsarm und effizient. Tankstellennetz allerdings noch eingeschränkt.

Strom (Elektromobilität): Elektroautos werden in der Schweiz zunehmend beliebter. Mit zunehmender Ladeinfrastruktur wird das Fahren mit Strom immer alltagstauglicher.

Wasserstoff: Zukunftstechnologie mit grossem Potenzial – derzeit jedoch noch selten im Alltag.

Gerade bei neueren Antriebsformen stellt sich die Frage: Wie entwickelt sich der Markt weiter? Wer sein Fahrzeug umrüsten oder verkaufen möchte, sollte sich gut informieren.

Was Kraftstoff und Marktwert miteinander zu tun haben

Ob beim Auto verkaufen Schweiz oder im ganz normalen Alltag: Die Art des Kraftstoffs kann den Wert und die Verkaufschancen eines Fahrzeugs deutlich beeinflussen. Während Benziner und Diesel in der Schweiz nach wie vor beliebt sind, steigen die Exportchancen für Dieselfahrzeuge, insbesondere bei älteren Modellen, da sie in vielen Ländern weiterhin stark nachgefragt werden.

Der passende Kraftstoff entscheidet – auch beim Fahrzeugverkauf

Ob Sie sich für E10, Super Plus, Diesel oder eine alternative Antriebsform entscheiden – der richtige Kraftstoff trägt maßgeblich zur Effizienz, Wartung und dem Werterhalt Ihres Fahrzeugs bei. Und: Er spielt eine wichtige Rolle, wenn es um den Autoverkauf oder den Kauf eines neuen Wagens geht.

