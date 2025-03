Oehler Web

Elektro-Scooter in der Schweiz: Gesetze, Sicherheit und Mobilität mit Go-Wheels

Die Elektromobilität nimmt in der Schweiz stetig zu, und Elektro-Scooter (auch als E-Scooter oder E-Roller bekannt) sind mittlerweile ein fester Bestandteil des urbanen Verkehrs. Sie bieten eine flexible, umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zum Auto oder öffentlichen Verkehr. Doch bevor Sie einen E-Scooter kaufen und auf die Strasse gehen, sollten Sie sich mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vertraut machen. Go-Wheels informiert Sie über die wichtigsten Vorschriften, damit Sie sicher und legal unterwegs sind.

Gesetzliche Grundlagen für Elektro-Scooter in der Schweiz

Schweiz - März 2025: In der Schweiz gelten für Elektro Scooter spezifische Regelungen, die sich an den Vorschriften für Mofas orientieren. Ein E Scooter darf eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h nicht überschreiten, damit er ohne Kontrollschild und spezielle Versicherung gefahren werden darf. Ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h wäre eine Strassenzulassung erforderlich, was jedoch auf den meisten handelsüblichen Modellen nicht zutrifft.

Mindestalter und Führerausweis:

Ab 14 Jahren dürfen Jugendliche einen E-Scooter nutzen, sofern sie einen Mofa-Ausweis (Kategorie M) besitzen.

Ab 16 Jahren ist kein Führerausweis erforderlich.

Verkehrsregeln:

Elektro Scooter dürfen auf Velowegen und Strassen genutzt werden.

Das Fahren auf dem Trottoir ist nicht erlaubt, es sei denn, es gibt spezielle Freigaben.

Eine Helmpflicht besteht nicht, jedoch wird das Tragen eines Helms aus Sicherheitsgründen dringend empfohlen.

Beleuchtung ist Pflicht: Seit dem 1. April 2022 müssen E Scooter auch tagsüber mit Licht fahren.

Einen E Scooter kaufen – Was ist zu beachten?

Beim Kauf eines Elektro Scooters sollten Sie darauf achten, dass das Modell den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Go-Wheels bietet E Scooter und E Roller an, die in der Schweiz zugelassen sind. Achten Sie auf folgende Merkmale:

Maximale Geschwindigkeit: 20 km/h

Sicherheitsausstattung: Front- und Rückleuchten, Bremsen an beiden Rädern, Reflektoren

Reichweite: Je nach Bedarf sollten Sie ein Modell wählen, das Ihre täglichen Strecken problemlos bewältigt

Akku-Ladezeit: Eine schnelle Ladezeit ist ideal für eine flexible Nutzung

Mobilität trotz Führerscheinentzug

Wer aufgrund eines Führerscheinentzugs nicht mehr Auto oder Motorrad fahren darf, steht oft vor der Herausforderung, mobil zu bleiben. Ein Elektro Scooter bietet hier eine legale und praktische Lösung. Da E Scooter mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h keinem Führerscheinzwang unterliegen, können Betroffene weiterhin eigenständig unterwegs sein – sei es für den Arbeitsweg, Einkäufe oder Freizeitaktivitäten. Zudem sind sie eine kostengünstige Alternative zu Taxis oder dem öffentlichen Verkehr.

Nachhaltig, flexibel und effizient mit Go-Wheels

Go-Wheels steht für nachhaltige Mobilität und bietet eine breite Auswahl an E nScootern, die den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. Egal ob für den Stadtverkehr oder längere Strecken – unsere E Scooter sind die perfekte Wahl für moderne Mobilität. Entdecken Sie unser Sortiment und finden Sie das passende Modell für Ihre Bedürfnisse.

