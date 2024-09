Oehler Web

Autoankauf für den Export: Warum Autohändler bestimmte Autos ins Ausland verkaufen

Der Autoankauf für den Export ist ein bedeutendes Geschäftsfeld für viele Autohändler. Während der Autoankauf in der Schweiz für viele Fahrzeugmodelle eine gute Option darstellt, gibt es spezielle Fahrzeuge, die sich besonders gut für den Export in ausländische Märkte eignen. Doch warum ist das so, und welche Exportmärkte für Gebrauchtwagen sind besonders attraktiv?

Hunzenschwil, Schweiz - September 2024: Nicht jedes Auto, das in der Schweiz oder in Westeuropa angeboten wird, ist für den lokalen Markt optimal geeignet. In einigen Fällen gibt es ausserhalb der Schweiz eine deutlich höhere Nachfrage nach bestimmten Fahrzeugen. Dies hängt von mehreren Faktoren ab:

Marktspezifische Nachfrage: In vielen osteuropäischen und afrikanischen Ländern ist die Nachfrage nach bestimmten Fahrzeugmodellen grösser als in der Schweiz. Besonders ältere Fahrzeuge, die in der Schweiz aufgrund strenger Abgasnormen oder technischer Vorschriften schwer verkäuflich sind, finden in diesen Märkten Abnehmer.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Viele Gebrauchtwagen in der Schweiz werden gut gepflegt und sind in einem technisch einwandfreien Zustand. In anderen Ländern, in denen der Zugang zu neuen Fahrzeugen schwieriger ist, sind diese Fahrzeuge besonders attraktiv – auch wenn sie aus Schweizer Sicht schon als „älter“ gelten.

Technische Standards und Vorschriften: Einige Fahrzeuge, die in der Schweiz nicht mehr den aktuellen Umwelt- und Sicherheitsstandards entsprechen, können in Ländern mit weniger strengen Vorschriften weiterhin problemlos genutzt werden. Für diese Autos lohnt sich der Verkauf in den Export mehr als der Autoankauf Schweiz.

Die wichtigsten Exportmärkte für Gebrauchtwagen

Autos für den Export verkaufen loh nt sich besonders in Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten für Schweizer Gebrauchtwagen. Einige der Hauptgründe, warum diese Märkte besonders attraktiv sind:

Osteuropa: Hier gibt es eine hohe Nachfrage nach robusten und langlebigen Fahrzeugen, die zu erschwinglichen Preisen verfügbar sind. Besonders beliebt sind Fahrzeuge deutscher und japanischer Hersteller.

Afrika: In vielen afrikanischen Ländern sind Gebrauchtwagen oft die einzige erschwingliche Option, um mobil zu sein. Fahrzeuge mit hoher Bodenfreiheit und einfacher Technik sind besonders gefragt, da sie besser für die Infrastruktur geeignet sind.

Naher Osten: Auch hier gibt es einen florierenden Markt für Gebrauchtwagen, insbesondere für luxuriöse Modelle oder solche mit leistungsstarken Motoren.

Welche Fahrzeuge lohnen sich für den Export?

Es gibt bestimmte Fahrzeugtypen und -modelle, die sich besonders gut für den Export eignen, darunter:

Geländewagen und SUVs: In vielen Exportmärkten, insbesondere in Afrika, sind Geländefahrzeuge aufgrund der oft schwierigen Strassenverhältnisse sehr gefragt.

Ältere Limousinen und Kompaktwagen: Während sie in der Schweiz oft ausgemustert werden, sind diese Fahrzeuge in osteuropäischen Ländern weiterhin sehr begehrt.

Diesel- und Benzinfahrzeuge: Aufgrund der hohen Kraftstoffpreise in der Schweiz geht der Trend vermehrt zu Hybrid- und Elektrofahrzeugen. In Exportmärkten bleibt die Nachfrage nach klassischen Diesel- und Benzinfahrzeugen jedoch stabil.

Nutzen Sie Ihre Export-Chancen jetzt!

Der Autoverkauf für den Export bietet viele Vorteile, insbesondere für Fahrzeuge, die in der Schweiz weniger gefragt sind oder aufgrund strenger Vorschriften nicht mehr genutzt werden können. Wer sein Auto für den Export verkaufen möchte, profitiert von einer höheren Nachfrage in Märkten ausserhalb der Schweiz. Dank der guten Qualität der Schweizer Gebrauchtwagen und der unterschiedlichen Bedürfnisse in anderen Ländern gibt es zahlreiche Chancen, Fahrzeuge gewinnbringend zu exportieren.

Händler wie Säge Park Autos bieten eine professionelle Abwicklung von Auto Ankauf und Verkauf und sorgen dafür, dass auch Fahrzeuge, die hierzulande schwerer verkäuflich sind, in den richtigen Exportmärkten für Sie gutes Geld einbringen.