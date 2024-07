Oehler Web

Fit rund um die Uhr: Die Flexibilität der FitDich-Fitnessstudios

Bild-Infos

Download

FitDich-Fitnessstudios revolutionieren das Trainingserlebnis in der Schweiz. Mit unseren 24-Stunden-Selfservice-Studios bieten wir Ihnen die ultimative Flexibilität, Ihre Fitnessziele zu erreichen – egal ob morgens, mittags, abends oder tief in der Nacht.

Zug, Schweiz - Juli 2024: Dank unserer Standorte in Zug, Horw, Dietikon, Schwyz oder bald auch in Muri AG haben Sie immer ein Fitnessstudio in Ihrer Nähe, das rund um die Uhr geöffnet ist. Unsere modernen Einrichtungen sind mit den neuesten Fitnessgeräten ausgestattet und bieten eine Vielzahl an Trainingsmöglichkeiten, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Ob Krafttraining, Cardiotraining oder Functional Training – bei FitDich finden Sie alles, was Sie für ein erfolgreiches Workout benötigen.

Die Sicherheit und der Komfort unserer Mitglieder stehen bei uns an erster Stelle. Deshalb sind alle unsere Studios mit hochmodernen Zugangssystemen per App ausgestattet, die Ihnen einen sicheren und einfachen Zutritt ermöglichen. Ausserdem sorgen regelmässige Reinigungs- und Wartungsmassnahmen dafür, dass Sie immer in einer sauberen und angenehmen Umgebung trainieren können.

Ein weiteres Highlight unserer Fitnessstudios ist die Möglichkeit, einen Personaltrainer zu buchen. Unsere top ausgebildeten Trainer stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihre Fortschritte zu überwachen und Sie zu motivieren. Durch diese persönliche Betreuung können Sie Ihre Ziele schneller und effizienter erreichen.

Erleben Sie die Freiheit, Ihre Fitnessroutine ganz nach Ihren eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Besuchen Sie unsere Standorte in Gym Zug, Fitness Horw, Fitness Dietikon, Fitness Schwyz und schon bald auch in Muri AG und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen der FitDich-Fitnessstudios. Werden Sie Teil unserer Fitness-Community und starten Sie noch heute in ein gesünderes und fitteres Leben – rund um die Uhr!

Adresse: FD Fitness GmbH Baarerstrasse 112 6300 Zug