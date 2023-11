ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps im Dezember: Alles Zirkus! | The Restaurant | Midnight in Paris | Haus aus Glas | Der kleine Prinz | Neuschwanstein - Ludwigs Traum, Ludwigs Tragödie

Straßburg

Aktuelle Streamingtipps aus der ARTE-Mediathek:

Alles Zirkus!

Schwerpunkt - Ab dem 19. Dezember 2023 auf arte.tv/zirkus

Der Zirkus hat im Festtagsprogramm von ARTE seit langem Tradition. Zum Auftakt präsentiert die diesjährige Ausgabe des "42. Weltfestivals des Zirkus von Morgen" (Online First, vom 19.12.2023 bis 24.01.2024) aus dem Cirque Phénix in Paris mit hochkarätigen junge Akrobaten, Jongleuren sowie Seil- und Trapezkünstlern die Trends moderner Zirkuskunst. Anschließend zeigt ARTE zwei Best-Ofs des legendären Cirque du Soleil, "Cirque du Soleil: Best of Balance" und "Cirque du Soleil: Best of Adrenaline" (beide online vom 26.12.2023 bis 24.01.2024), sowie "Circus Krone - Manege mit Geschichte" (online vom 26.12.2023 bis 24.03.2024).

>> Vorab auf ARTE Presse

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

The Durrells

Web Only, Serie - Vom 1. Dezember 2023 bis 30. September 2024 auf arte.tv

England, 1935: Louisa Durrell (Keeley Hawes) ist verwitwet und muss vier Kinder allein durchbringen. Da es mit den Finanzen der Familie nicht zum Besten steht, beschließt Louisa, ihr Leben radikal zu ändern und von Bournemouth auf die griechische Insel Korfu zu ziehen. Die neue Heimat und ihre Bewohner stellen die Familie vor die ein oder andere nicht vorhersehbare Herausforderung...

>> Vorab auf ARTE Presse

ArteKino Festival 2023

Online-Filmfestival - Vom 01. bis zum 31. Dezember 2023 auf arte.tv

ARTE stellt in seiner 8. Ausgabe des europäischen Online Festivals "ArteKino Festival" wieder 12 ausgewählte europäische Filme junger Filmschaffender vor. Diese sind in 32 europäischen Ländern in sechs Sprachen vom 1. bis zum 31. Dezember kostenlos abrufbar. Das "ArteKino Festival" präsentiert eine Vielfalt relevanter und engagierter Filme zu hochaktuellen Themen und Anliegen wie u. a. Umweltschutz oder sexuelle Identität.

;> ;> zur Pressemappe

>> Vorab auf ARTE Presse

The Restaurant

Web Only, Serie - Online vom 15. Dezember 2023 bis 14. Juni 2024 auf arte.tv

"The Restaurant" beginnt in der Zeit des Umbruchs nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Serie folgt der Familie Löwander, die eines der angesehensten Restaurants in Stockholm betreibt. ARTE zeigt alle vier Staffeln der schwedischen Familiensaga, deren Geschichte über mehrere Jahrzehnte hinweg erzählt wird. - Große Gefühle, aufwändige Kostüme und opulente Bilder.

>> Vorab auf ARTE Presse

Midnight in Paris

Spielfilm - Vom 27. Dezember 2023 bis zum 2. Januar 2024 auf arte.tv

Der Kultfilm "Midnight in Paris" wird im Rahmen des Thementags "Unter dem Eiffelturm - Ein Tag in Paris" gezeigt. "Midnight in Paris" ist eine romantische Komödie, in der Regisseur Woody Allen mit Klischees und Stereotypen spielt. Nicht zuletzt ist der Film auch eine Liebeserklärung an die Stadt Paris - heute wie damals.

>> Vorab auf ARTE Presse

Haus aus Glas

Online First, Serie - Vom 28. Dezember 2023 bis zum 2. Februar 2024 auf arte.tv

Familie Schwarz feiert gediegen die Hochzeit der jüngsten Tochter Emilie und ist endlich mal wieder vollständig vereint. Als plötzlich ein Familienmitglied verschwindet, entwicklet sich die eigentlich so heitere Feierstimmung zu einer Suche nach tiefergreifenden Antworten. Alain Gsponer und Esther Bernstorff zeigen in ihrer 6-teiligen Serie, dass wenig im "Haus aus Glas" verborgen bleibt.

;> ;> zur Pressemappe

>> Vorab auf ARTE Presse

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

Maria Callas Forever

Schwerpunkt - Ab dem 1. Dezember 2023 auf arte.tv

Am 2. Dezember 1923 - vor 100 Jahren - wurde in New York Maria Callas, die "Casta diva" der Opernbühne, geboren. Die heilige Priesterin des Gesangs schrieb mit ihren Auftritten an der Mailänder Scala Musikgeschichte. ARTE widmet der Sängerin einen Schwerpunkt und zeigt die Doku "Die großen Musikrivalen - Callas vs. Tebaldi" (online vom 01.12.2023 bis 29.02.2024), das Konzert "Callas in der Pariser Oper - Das Konzert von 1958" (online vom 02.12.2023 bis 01.03.2024) sowie die Doku "Sternstunden der Musik - Maria Callas: Tosca 1964" (online vom 03.12.2023 bis 01.03.2024).

>> Vorab auf ARTE Presse

Swan Song: Ein neuer "Schwanensee"

Online First, Dokumentarfilm - Vom 01. Dezember 2023 bis 30. Mai 2027 auf arte.tv

Karen Kain gehört zu den bekanntesten Balletttänzerinnen weltweit. Ihr Debüt feierte sie 1971 in "Schwanensee". Kurz vor ihrer Pensionierung als künstlerische Leiterin des National Ballet of Canada führt sie nun erstmals selbst Regie bei der Ballett-inszenierung. Der Dokumentarfilm taucht in Arbeit und Leben einer der weltweit führenden Ballettkompanien ein. Er begleitet Kain und die Gruppe junger Tänzerinnen und Tänzer dabei, wie sie auf die bedeutende Premiere hinarbeiten.

>> zur Pressemappe

>> Vorab auf ARTE Presse

Der kleine Prinz: Man sieht nur mit dem Herzen gut

Online First, Dokumentation - Ab dem 13. Dezember 2023 bis zum 23. Juli 2024 auf arte.tv

"Der kleine Prinz: Man sieht nur mit dem Herzen gut" erzählt die kaum bekannte Entstehungsgeschichte von Antoine de Saint-Exupérys Klassiker der Weltliteratur. Archivbilder, Originalzeichnungen, private Fotos und Animationen illustrieren die Entstehung dieser ebenso zeitlosen wie universellen philosophischen Fabel. Eine berührende Geschichte, die in Erinnerung ruft, was die Menschen verbindet.

>> Vorab auf ARTE Presse

MUSIK | TANZ

A Christmas Carol: Ein Weihnachtsballett nach Charles Dickens

Web Only, Tanz - Online verfügbar vom 23. Dezember 2023 für drei Monate exklusiv auf arte.tv/concert

Keine Weihnachtserzählung ist weltweit so populär wie "A Christmas Carol" von Charles Dickens. Mit dem Choreographen David Bintley und der aus London stammenden Komponistin Sally Beamish bringt ein britisches Team Charles Dickens Weihnachtsklassiker " A Christmas Carol" nun auf die Bühne der Finnischen Staatsoper - eine Weltpremiere!

>> zur Pressemappe

>> Demnächst auf ARTE Concert

Sternstunden der Musik: Rudolf Nurejews Schwanensee

Tanz - Vom 16. Dezember 2023 bis 15. Januar 2024 auf arte.tv

Oktober 1964: Der erst 26-jährige russische Tänzer Rudolf Nurejew choreografiert Tschaikowskys "Schwanensee" und übernimmt die Hauptrolle des Prinzen. Seine Choreographie für das Wiener Staatsopernballett und die Wiener Symphoniker ist eine der erfolgreichsten aller Zeiten. Die "Sternstunde" lässt Nurejews legendäre Choreographie mit frischem Blick Revue passieren.

>> zur Pressemappe

>> Vorab auf ARTE Presse

"Die Fledermaus" an Silvester - Operette aus der bayerischen Staatsoper

Operette - Am 31. Dezember 2023 live zeitversetzt arte.tv, anschließend bis zum 29. März 2024 auf arte.tv

Johann Strauss' ebenso schwungvolle wie doppelbödige Operette "Die Feldermaus" sorgt seit ihrer Uraufführung für Champagnerlaune. ARTE überträgt die Neuproduktion der Bayerischen Staatsoper live zeitversetzt unter der Leitung von Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski und Regisseur Barrie Kosky am 31. Dezember und sorgt damit für gebührende Unterhaltung am Silvesterabend.

>> Mehr Informationen

ENTDECKUNG

Die Hüter des Waldes

Online First, Dokumentationsreihe - Vom 02. bis 15 Dezember 2023 auf arte.tv

Anlässlich der Weltklimakonferenz in Dubai vom 30. November bis zum 12. Dezember 2023 widmet sich ARTE den grünen Lungen unserer Erde im Rahmen des Thementags "Die Hüter des Waldes". Im Mittelpunkt steht die fünfteilige Dokuserie "Die Hüter des Waldes". Die einzelnen Folgen nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die bedrohten Wälder unserer Erde: von "Papua-Neuguinea, Zeit für Lösungen", "Gabun, Heilkraft des Waldes" über "Kanada, zurück zu den Wurzeln" und "Mongolei, das Tal der Bären" sowie "Brasilien, Aufforstung des Regenwaldes".

>> Vorab auf ARTE Presse

Der Schneeleopard

Online First, Dokumentarfilm - Ab dem 17. bis 30. Dezember 2023 auf arte.tv

Im Hochland von Tibet machen sich Wildlife-Fotograf Vincent Munier und Reiseschriftsteller Sylvain Tesson auf die Suche nach einem äußerst seltenen und scheuen Bewohner: dem Schneeleoparden. Der Naturexperte zeigt dem Autor u.a. die Kunst des Spurenlesens, um einen Blick auf die Tiere zu erhaschen.

"Der Schneeleopard" ist Teil des Thementags "Wilde Tiere".

>> Vorab auf ARTE Presse

Neuschwanstein - Ludwigs Traum, Ludwigs Tragödie

Dokumentarfilm - Vom 23. Dezember 2023 bis zum 21.März 2024 auf arte.tv

ARTE zeigt die Dokumentation anlässlich des Thementags "Traumschlösser - Ewige Faszination". Schloss Neuschwanstein gehört zu den außergewöhnlichsten Bauwerken der Welt. Das Schloss ist untrennbar mit dem tragischen Schicksal König Ludwigs II. verbunden, der damit der nüchternen Realität des konstitutionellen Monarchen zu entrinnen wollte. Ein ikonisches Bauwerk zwischen Genie, Kitsch und Wahnsinn.

>> Vorab auf ARTE Presse

GESCHICHTE

Der Ölschock von 1973 - Autofreie Sonntage

Dokumentation - Ab dem 6. Dezember 2023 bis zum 5. März auf arte.tv

Mit der Kutsche, dem Fahrrad oder zu Fuß auf der Autobahn unterwegs? Für viele Deutsche rufen diese Bilder nostalgische Erinnerungen an eine Reihe von vier autofreien Sonntagen im November 1973 hervor. Nach der ersten Ölkrise, die die westliche Welt erschüttert, ordnet die Bundesrepublik ein Sonntagsfahrverbot an, mit dem Ziel Benzin einzusparen.

>> Vorab auf ARTE Presse