Die US Open 2022 live im TV bei Eurosport und Livestream bei discovery+

München

Vom 29. August bis 11. September kämpfen die Tennisstars im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows bei den US Open um den letzten Grand-Slam-Titel der Saison. Auf den Plattformen von Warner Bros. Discovery Sports sind die Tennisfans wie immer bestens über das letzte Grand-Slam-Turnier 2022 informiert.

Über den neuen Streamingdienst discovery+ haben die User:innen die freie Wahl zwischen allen Matches auf den bis zu 15 unterschiedlichen Courts. discovery+ bietet den Fans darüber hinaus bis einschließlich der Achtelfinals einen werbefreien Konferenzstream mit den Matches der deutschen Spieler:innen sowie der internationalen Topstars mit deutschem Kommentar an. Zudem sind alle Partien vom Center Court Arthur Ashe und aus dem Louis Armstrong Stadium sowie ausgewählte Matches vom Grandstand mit deutschem Kommentar verfügbar. Alle weiteren Matches werden im Originalsound übertragen.

Mehr als 135 Stunden live im Free-TV

Eurosport 1 steigt im Free-TV jeweils im Anschluss an die Radsportübertragungen der Vuelta a Espana gegen 18:00 Uhr in die Liveberichterstattung von den US Open ein. In der ersten und zweiten Runde übernimmt Eurosport 1 dabei die Konferenz von discovery+. Und auch von der dritten Runde an verpassen die Fans bei Eurosport 1 keines der Topmatches: Alle Spitzenspiele aus dem Arthur Ashe Stadium, dem mit einem Fassungsvermögen von mehr als 22.500 Zuschauer:innen größten Tennisstadion der Welt, inklusive Halbfinals und Endspiele sind live im Free-TV zu sehen.

Eurosport 2 zeigt bis einschließlich der Achtelfinals (Montag, 5. September) jeweils die Partien der Day- und Nightsession vom zweitgrößten Court der US Open, dem Louis Armstrong Stadium.

"Matchball" - die Analyse mit Rittner, Zverev und Stach

Die Übertragungen der Live-Matches werden durch eine umfangreiche Rahmenberichterstattung ergänzt. Zu Beginn des Tennistages meldet sich Moderator Matthias Stach mit wechselnden Expert:innen aus dem Studio in München zur Einstimmung auf die Partien. Gegen 20:00 Uhr begrüßt Stach die Zuschauer:innen gemeinsam mit Barbara Rittner und Mischa Zverev in der Sendung "Matchball" zu ersten Interviews, Analysen und Ausblicken. Vor dem Beginn der Nightsession gegen 00:45 Uhr taucht das Trio noch einmal voll ins Turniergeschehen ab, empfängt Interviewgäste per Teleportation im modernen Mixed-Reality-Studio und stimmt die Fans auf die Matches der Nacht ein.

Barbara Schett, Mats Wilander und Alex Corretja führen das internationale Expert:innen-Team von Warner Bros. Discovery Sports vor Ort in New York an und liefern täglich exklusive Einblicke direkt aus Flushing Meadows. An ausgewählten Tagen wird das Trio von Kim Clijsters unterstützt. Die dreimalige US-Open-Siegerin aus Belgien gehört erstmals zum Tennis-Team von WBDS. Reporter Markus Paszehr schaut sich mit Fokus auf die Geschichten rund um die deutschen Spieler:innen im Billie Jean King National Tennis Center um und versorgt die Fans nicht nur mit den wichtigen Stimmen vor und nach den Partien, sondern gewährt in den Social-Media-Kanälen von Eurosport.de auch immer wieder Blicke hinter die Kulissen des Turniers und der Produktion vor Ort.

Großes und erfahrenes Kommentatoren-Team

Für das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison setzt Eurosport Deutschland auf ein großes Kommentatoren-Team, das die Matches für die Zuschauer begleiten wird. Dazu gehören Oliver Faßnacht, Nicola Geuer, Stefan Grothoff, Birgit Hasselbusch, Dennis Heinemann, Jürgen Höthker, Tobias Kamke, Wolfgang Nadvornik, Matthias Stach, Patrick Steimel, Markus Theil, Harry Weber und Markus Zoecke.

Bis einschließlich Montag, den 5. September startet der Tennis-Tag bei discovery+ zum Spielbeginn um 17:00 Uhr mit den Partien der Daysession. Eurosport 1 steigt nach der Vuelta-Übertragung gegen 18:00 Uhr im Free-TV ein. Walk on Court für die Matches der Nightsession ist jeweils um 01:00 Uhr. Die Viertelfinals (6. und 7. September) beginnen ab 18:00 Uhr. Bei den Halbfinals der Frauen (8. September/Nacht auf den 9. September) wird nur in der Nightsession ab 01:00 Uhr gespielt. Die Männer beginnen ihre Halbfinals (9. September) um 21:00 Uhr. Eine Stunde später - also um 22:00 Uhr - beginnen am 10. September (Frauen) und am 11. September (Männer) die Endspiele der US Open 2022.

Komplette Qualifikation live bei discovery+

Schon vorher können die Tennisfans bei discovery+ die Matches der Spielerinnen und Spieler verfolgen, die sich nicht direkt für das Hauptfeld qualifiziert haben. Der Streamingdienst überträgt alle Matches auf bis zu 13 parallelen Courts von Dienstag (23. August) bis Donnerstag (26. August) live.

Live-Scores, -Ticker, Berichte und Video-Highlights bei eurosport.de

Eurosport.de ist während der US Open die digitale Anlaufstelle für alle, die sich über das Turnier informieren möchten, aber auch für die Tennis-Superfans. Ansetzungen, Live-Ticker und -Scoring sowie die Spielberichte bilden die Basis, Zusammenfassungen der Partien und umfangreiche Video-Highlights liefern die gesammelte Action, die durch die Redaktion und das Expertenteam analysiert wird. Beliebte Formate wie My Social Network, Entourage, New Kids on the Block und My Playlist sind wieder dabei und geben den Zuschauer:innen die Möglichkeit, ihren Lieblingsspieler:innen auch abseits des Courts nah zu sein. Exklusive Interviews mit den Spieler:innen runden das Online-Angebot auf eurosport.de ab.

Die Sendezeiten bei Eurosport 1 im Free-TV:

Montag, 29. August 2022 | 17:00 Uhr | 1. Runde

Dienstag, 30. August 2022 | 18:00 Uhr | 1. Runde

Mittwoch, 31. August 2022 | 18:00 Uhr | 2. Runde

Donnerstag, 1. September 2022 | 18:00 Uhr | 2. Runde

Freitag, 2. September 2022 | 18:00 Uhr | 3. Runde

Samstag, 3. September 2022 | 18:00 Uhr | 3. Runde

Sonntag, 4. September 2022 | 18:00 Uhr | Achtelfinale

Montag, 5. September 2022 | 17:45 Uhr | Achtelfinale

Dienstag, 6. September 2022 | 18:00 Uhr | Viertelfinale

Mittwoch, 7. September 2022 | 18:00 Uhr | Viertelfinale

Donnerstag, 8. September 2022 | 18:00 Uhr | Halbfinals der Frauen ab 01:00 Uhr

Freitag, 9. September 2022 | 18:00 Uhr | Halbfinals der Männer ab 21:00 Uhr

Samstag, 10. September 2022 | 18:00 Uhr | Mixed-Finale

Samstag, 10. September 2022 | 22:00 Uhr | Finale der Frauen

Sonntag, 11. September 2022 | 22:00 Uhr | Finale der Männer

Alle Matches sind in voller Länge live und ohne Werbeunterbrechung bei discovery+ zu sehen.