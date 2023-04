Oehler Web

Der Autoexport in der Schweiz

Ein altes Auto verkaufen war nie einfacher als mit dem Autoexport Schweiz. Egal wo Sie in der Schweiz Zuhause sind, wir inspizieren und holen Ihren Gebrauchtwagen direkt aus Ihrer Garage. Sie brauchen keinen Finger zu krümmen, im Gegenteil, Sie brauchen nur die Hand aufzuhalten. Mit einer kurzen Anfrage per Online-Formular ist der Anfang gemacht und Sie können sich zurücklehnen.

Neuenkirch, Schweiz - März 2023: Wir kaufen alle Arten von Autos und garantieren Ihnen den sofortigen Kauf. Selbst Autos die nicht mehr fahrtüchtig und grösser Schäden vorweisen, können Sie in den Auto Export verkaufen. Unsere Autoankäufer erklären Ihnen sachlich und transparent, was bei Ihrem Export Auto den Preis definiert, so dass Sie immer einen fairen Preis erhalten.

In den Auto Export Länder wie Afrika oder Westeuropa werden bestimmte Dinge, wie einfache Mechanik bei einem Auto, Gepäckträger, 4x4 oder eine offene Ladefläche den Wert des Fahrzeuges steigern. Auch sind gewisse Modelle, die in der Schweiz schlichtweg nicht beliebt sind in diesen Länden gerne gesehen und haben somit eine bessere Chance auf einen guten Preis als auf dem Schweizer Automarkt.

Der Ablauf des Auto Export Verkaufs gestaltet sich dabei sehr einfach. Sie senden uns Ihre Anfrage. Wir senden Ihnen ein provisorisches Ankaufangebot zurück, dass sich zunächst nur auf die von Ihnen zugesendeten Daten beschränkt. Es wird mit Ihnen ein Termin zum Gutachten Ihres Gebrauchtwagens vereinbart. So kann der Auto Export Händler sich ein genaues Bild des Fahrzeuges machen und Ihnen so ein definitives Angebot unterbreiten. Bis zu diesem Augenblick ist für Sie der gesamte Kaufvorgang unverbindlich und absolut kostenlos.

Sind Sie zufrieden mit dem Ankaufspreis, so wird sogleich ein offizieller Kaufvertrag aufgesetzt, der beide Parteien unterschreiben. Sie erhalten Ihr Geld und wir transportieren Ihr Export Auto kostenlos ab. Jegliche administrativen Schritte werden von uns übernommen. Sie brauchen sich um nichts mehr zu kümmern.

Adresse: Auto-Sofortkauf Feldmatt 8 6206 Neuenkirch