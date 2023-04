Oehler Web

Mit dem Galvano Studio in Zug erneuern und veredeln Sie alten Schmuck

Schmuck vergolden lassen in der Schweiz ist eine wunderbare Idee, um den eigenen ökologischen Fussabdruck zu verkleinern. Zum einen müssen keine neuen Edelmetalle abgebaut werden, da beim Galvano Studio nur recyceltes Altgold aus Westeuropa verwendet wird.

Zug, Schweiz - März 2023: Zum anderen können Sie Ihren Erbschmuck oder auch Modeschmuck, der Ihnen zwar gefällt, aber sich leider schon verfärbt oder einfach keinen schönen Goldton hat, neu beschichten. So wird aus Ihrem verschmähten Goldstück ein glänzender neuer Schatz, der für die Ewigkeit gemacht ist.

Natürlich können Sie Ihren Schmuck auch versilbern, dabei stehen Ihnen die Möglichkeit offen eine glänzende oder einer matten Silber Beschichtung zu wählen.

Es gibt noch weitere Edelmetale um Ihren Schmuck zu veredeln, wie Kupfer, Ruthenium oder Rhodium. Schmuck rhodinieren heisst, eine einzigartig hellsilberne Beschichtung zu wählen, die sich besonders bei Diamantringen und Diamantschmuck auszahlt. Das silberweisse Rhodium lässt die Brillanz der Steine noch um einiges stärker erstrahlen.

Ruthenium ist schon fast das Gegenteil des Rhodiums. Es besticht durch seine dunkel Anthrazite Ruthenium Farbe. Auch kann noch zusätzlich schwarz ruthiniert werden, was Ihren Schmuck in einem sehr edel glänzenden Schwarz erstrahlen lässt.

Für ganz ausgefallene und exklusive Geschenke, kann man auch Gegenstände vergolden lassen. Einen Babyschuh zur Geburt, einen Golfball zum erreichten Handicap, eine Blume für eine teure Freundin oder ein vierblättriges Kleeblatt für unsterbliches Glück? Sie können Ihre Geschenkideen auch verkupfern und patinieren lassen, damit sie einen antiken Touch bekommen.

Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie sich noch heute von den Galvano Spezialisten beraten. Das Galvano Studio in Zug nimmt sich gern all Ihren schmucken und erlesenen Wünsche an.

Adresse: Galvano Studio Baarerstrasse 44 6300 Zug