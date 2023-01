Oehler Web

Das Krankenkassen Informationszentrum für alle Fragen rund um das Schweizer Gesundheitswesen

Bild-Infos

Download

Finden Sie alle wichtigen Informationen über die Schweizer Krankenkassen und die Schweizer Krankenversicherungsgesetze beim Krankenkassen Informationszentrum. Krankenkasse-wechseln-schweiz.ch ist ein Informationsportal und stellt Fakten zu verschiedensten Themen rund um die Krankenkassen zur Verfügung.

Krankenversicherungspflichtige Personen Schweiz

Schweiz - Januar 2023: Jede Person, die in der Schweiz lebt und arbeitet, muss eine obligatorische Grundkrankenversicherung haben. Es gibt keine Familienversicherung, sondern nur eine Einzelversicherung.

Es gibt einige Ausnahmen für Angestellte von internationalen Organisationen und deren Familien, sofern sie über ihren Arbeitgeber versichert sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.krankenkasse-wechseln-schweiz.ch unter Versicherungspflichtige Personen.

Neu in der Schweiz

Nach Ihrer Ankunft haben Sie drei Monate Zeit, um eine offizielle Krankenversicherungsgesellschaft zu wählen. Neben der obligatorischen Grundversicherung ist auch eine Vielzahl von Zusatzversicherungs-Optionen verfügbar, um Ihren speziellen Lebensstilbedürfnissen gerecht zu werden. Für einen individuellen Überblick der Schweizer Krankenkassen fragen Sie unsere Krankenkassen Beratung oder informieren Sie sich auf: Krankenkassen Vergleich Schweiz.

Franchise, Selbstbehalt und Kostenbeteiligung

Sie zahlen eine monatliche Prämie, die auf einem Jahresvertrag basiert. Der " Selbstbehalt" ist der "absetzbare" Betrag, den Sie jedes Jahr für Ihre Behandlungskosten zahlen. Wenn der Selbstbehalt erreicht ist, deckt die Versicherungsgesellschaft dann die Kosten. Erfahren Sie mehr über die Krankenkassen Franchise und die Kostenbeteiligung der Krankenversicherungen.

Anmeldung zur Grundversicherung

Es ist obligatorisch, eine Kopie Ihrer Krankenversicherungsmitgliedschaft vorzulegen, wenn Sie sich als Privatperson bei Ihrer Gemeinde anmelden. Dies ist die Regel des Wohnsitzprinzip. Natürlich gibt es auch spezielle Fälle, wie die Grenzgänger Versicherung, wenn Sie im umliegenden Ausland wohnen und in der Schweiz beschäftigt sind. Ansonsten gilt das Erwerbsprinzip des Schweizer Krankenversicherungsgesetzes.

Krankenkassen Wechsel Schweiz

Die Krankenkasse wechseln in der Schweiz ist nur einmal pro Jahr, zum Jahresende möglich und muss bis zum 30. November erfolgen. Erfahren Sie alles über die Kündigungsfristen der Krankenkasse und den Prämien Reminder von Krankenkasse-wechseln-Schweiz.

Obligatorische Unfallversicherung

Die Versicherung gegen Arbeits- und Nichtberufsunfälle wird in der Regel von Ihrem Arbeitgeber übernommen. Freiberufler müssen eine eigene Unfallversicherung abschliessen. Was ist eine Unfallversicherung und wann macht ein Abschluss dafür Sinn? Alle Antworten finden Sie in unserem Krankenkassen Informationszentrum unter Unfallversicherung.

E-Mail:

beratung@krankenkasse-wechseln-schweiz.ch