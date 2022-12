Oehler Web

Warum sollte man Vorhänge nach Mass anfertigen lassen?

Die Option "Vorhänge nach Mass" ist sehr nützlich, wenn man sehr hohe Decken, überdurchschnittlich breite oder zu schmale Fenster hat.

Die andere Möglichkeit ist, wenn man seine Vorhänge individuell gestalten möchte und dabei einen bestimmten oder hochwertigen Stoff bevorzugt, in diesem Fall bietet sich ein Vorhang nach Mass an.

Cham, Schweiz - Dezember 2022: Wer kann meine Vorhänge nach Mass herstellen?

Normalerweise haben Sie folgende Möglichkeiten, Ihre Vorhänge nach Mass anfertigen zu lassen: Bei der selbstständigen Schneiderin oder dem Fachmann für massgefertigte Vorhänge oder in einem der Online-Shops, die auf die Anfertigung von Vorhängen spezialisiert sind, jedoch meist Fertigvorhänge und «Standardqualität» anbieten.

Bei Vorhangnachmass.ch erhalten Sie Ihre Vorhänge massgeschneidert von Fachleuten nach Ihren Wünschen angefertigt.

Geben Sie Ihre Wünsche einfach im Vorhang Konfigurator ein, mit Hilfe der Messanleitung und kostenlosen Stoffmuster zur Absicherung der Qualität oder gehen Sie direkt im Geschäft in Cham ZG vorbei, um zu erklären, was Sie brauchen und was Sie an massgefertigten Vorhängen wünschen. Diese Fachleute werden Ihnen mit ihrem ganzen Fachwissen und ihrer ganzen Aufmerksamkeit zur Seite stehen.

Preis für Vorhänge nach Mass, die von einem Online-Shop angefertigt werden.

Die Preise werden direkt nach Eingabe Ihrer Wünsche zum massgefertigten Vorhang angezeigt und bleiben definitiv. Das Material, die Stoffqualität, die Verarbeitung und die geleistete Arbeit machen den Unterschied beim Preissegment.

Ihre Vorteile bei Vorhängenachmass.ch:

Grosse Auswahl an Stoffen Egal ob Sie Tagesvorhänge oder Nachtvorhänge suchen, unsere Designer sind immer auf der Suche nach neuen Designideen für Sie. Nur die besten von ihnen finden Eingang in unseren Vorhangladen.

Einwandfreie Qualität Für alle unsere Vorhänge verwenden wir nur handverlesene Stoffe von höchster Qualität. Unser Team wird daraus einen massgefertigten, hochwertigen Vorhang machen.

Erschwingliche Preise Dank schlanker Prozesse und eines eingespielten Teams können wir massgefertigte Vorhänge fast zum selben Preis anbieten, als wenn Sie sie selbst nähen würden.

Passende Gleiter Alle unsere Vorhänge sind mit hochwertigen Klickgleitern ausgestattet. Sie passen perfekt in alle gängigen Schweizer Schienenvorhangstangen.

Kostenlose Stoffmuster Damit Sie mit einem sicheren Gefühl bestellen, schicken wir Ihnen gerne kostenlose Stoffmuster nach Hause. Testen Sie Farbe, Haptik und Optik Ihrer zukünftigen Vorhänge an Ihren 4 Wänden.

Schnelle Lieferung Nur drei bis vier Wochen nach Eingang Ihrer Bestellung kommen die Vorhänge hängefertig bei Ihnen an.

Kostenlose Beratung Wir helfen Ihnen gerne und beraten Sie. Kontaktieren Sie uns per Telefon, Chat, Kontaktformular oder E-Mail.

Gardinenstangen und -schienen Bei uns erhalten Sie hochwertige Vorhangstangen und -schienen direkt online.

Zubehör für Vorhänge Aufhängesysteme für Kabel, Stangen, Raffhalter, Geschenkgutscheine usw.

Adresse: Home Collections GmbH Zugerstrasse 58 CH-6330 Cham Schweiz