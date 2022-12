Oehler Web

Optimieren Sie den Raum mit massgefertigten Einbauschränken

Einbauschränke sind praktisch und verhindern visuelle Störungen im Haus. Erholung für die Augen! Die Schreinerei Gebr. Huwiler denkt mit Ihnen mit und leitet Sie bei Ihren Entscheidungen an. Das ist kein Luxus.

Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, dass die Wahl fast schon lähmend ist. Deshalb begleiten wir Sie.

Steinhausen, Schweiz - Dezember 2022: Ob Einbauschrank, begehbarer Kleiderschrank, Bücherregal, Eckschrank, Schrank mit Drehtüren, Harmonikatüren oder Schiebetüren: Wir arbeiten immer nach Ihren Wünschen. Und wir beraten Sie bei Bedarf.

Einbauschränke, eingebaut in den Raum des Zimmers

Es ist wichtig, dass Sie den Raum, den Sie zu Hause haben, optimal nutzen können, daher haben Sie eine praktische und intelligente Lösung, um massgefertigte Einbauschränke zu platzieren.

Mit einem massgefertigten Einbauschrank erhalten Sie ein Möbelstück, das sich genau an die Masse hält, die Sie benötigen, denn bei der Schreinerei Steinhausen der Gebrüder Huwiler können wir alles machen. Zweifellos die beste Lösung, um Möbel in jeden Raum zu integrieren!

Perfekt auf jeden Raum abgestimmt

Einbauschränke auf Mass sind immer dann die optimale Lösung, wenn viel Stauraum benötigt wird. Im Gegensatz zu den Schränken aus dem Möbelhaus sind die Schränke der Gebr. Huwiler innerhalb eines unendlichen Baukastensystems konzipiert und können mit ihren Elementen in allen Grössen an jeden Raum angepasst werden.

An der Seitenwand und an der Decke schliessen die Schränke sauber mit einer Blende ab, so dass unerwünschter Staub keine Gelegenheit hat, sich anzusammeln. An der Aussenseite bildet der Schrank ein harmonisches Ganzes, das sich unmerklich in elegant gestaltete Einrichtungskonzepte einfügt. Nutzen auch Sie die Höhe Ihrer Räume sinnvoll aus - bis zur Decke.

Innenleben der Einbauschränke, gestalten Sie sie nach IHREN Wünschen bei Ihrem Einbauschrank Schreiner.

Sie können das Innere des Einbauschranks so haben, wie es Ihnen am besten gefällt.

Mit Ihnen können Sie alles verstauen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie das Innere individuell gestalten können, von der Herstellung eines Innenraums zur Aufbewahrung von Kleidung bis hin zu Gegenständen, die zu viel Platz einnehmen, wie z. B. Koffer.

Je nach Anzahl der Korpusse des Einbauschrank nach Mass kann jeder Innenraum unterschiedlich gestaltet werden, sodass Sie ihn an jeden Bedarf anpassen können.

Einbauschränke für jeden Winkel des Hauses.

Eine Garderobe, ein Bücherregal, ein Eckschrank, ein begehbarer Kleiderschrank oder ein Schrank mit Schiebetüren: Wenn Sie sich für einen Einbauschrank entscheiden, optimieren Sie den Raum. Unsere Innenarchitekten entwerfen für Sie massgeschneiderte Lösungen für die Einrichtung unter Treppen, Einbauschränke Dachschräge oder auf dem Dachboden. Auch für Ihre Waschmaschine und Ihren Trockner. Sauber und praktisch!

Moderne Einbauschränke für das Zimmer, das Sie wollen

Wenn Sie in Ihrem Haus ein modernes Möbeldesign im Doppelzimmer haben, sollten Sie einen modernen Einbauschrank aufstellen, den Sie hier finden können!

Heutzutage kann ein Einbauschrank in Rekordzeit eingebaut werden, mit dem Vorteil, dass Sie ihn schon nach kurzer Zeit benutzen können. Fragen Sie den Einbauschränke Schreiner!

Einbauschränke bringen Harmonie und Schönheit in IHREN Raum und passen sich jeder Grösse und jedem Einrichtungsstil an, z. B. einem modernen Schlafzimmer.

Adresse: Schreinerei Gebrüder Huwiler Allmendstr. 3a 6312 Steinhausen