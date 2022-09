Oehler Web

Authentigg – Practical Creations

Bild-Infos

Download

Haben Sie sich schon einmal bewusst gemacht, dass Sie die Hälfte Ihres Lebens im Bett verbringen und schlafen?

Ruswil, Schweiz - September 2022: Im Alltag sind wir bemüht, uns immer elegant anzuziehen und mit dem, was wir tragen, wohlzufühlen. Bei unserem Bett sind wir in der Regel weniger kritisch. Im Bewusstsein dessen, dass wir aber über Jahre in einem Bett schlafen, sollten wir auch unserem Schlaf die notwendige Sorgfalt zukommen lassen.

Authentigg weiss was es benötigt, um ein Schlafzimmer in eine Wolhfühloase zu verwandeln. Eine breite Auswahl an Bettgestellen (Massivholz oder Polsterbett), Einlegerahmen, Federelementen, Matratzen und Auflagen bilden die Grundlage für das Traumbett. Gepaart mit Auflagen, Decken oder Kissen aus reiner Schweizer Schafschurwolle oder Bio-Baumwolle oder Leinenfaser (vegan) wird der Traum eines Schlafzimmers, das seinen Namen auch verdient hat, Wirklichkeit.

Aber auch abseits des Schlafzimmers kann Authentigg überzeugen. Der Name des Unternehmens ist kein Zufall. Authentizität ist dem Unternehmen wichtig. Im Fokus steht die echt, funktionale, hochwertige und perfekte Verarbeitung von Naturprodukten. Ob Arve, Naturlatex, Bio-Baumwolle, reine Schweizer Schafschurwolle oder schadstofffreie Leime. Tische, Stühle, Sessel, Sofas und andere Einrichtungsgegenstände bilden das Sortiment von Authentigg.

Authentigg steht für einen schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen unserer Erde.

Planen Sie den Umbau eines Hotels, eines Bürokomplexes oder die Umgestaltung Ihres Home-Office? Dann übernimmt Authentigg die Planung und Durchführung der Innenarchitektur.

Wenn Sie neugierig auf das Angebot von Authentigg geworden sind, können Sie wie folgt Kontakt aufnehmen.

E-Mail: info@authentigg.ch

Adresse: Authentigg GmbH Neumüli 9 CH-6017 Ruswil Schweiz