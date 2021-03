Oehler Web

Ihr Spezialist für Schrumpfschläuche

Für viele Menschen sind Schrumpfschläuche eine absolute Unbekannte. Jedoch werden sie in vielen Bereichen der Technik eingesetzt und sind dort teilweise unersetzlich. Seit mehr als 20 Jahren ist die Raytronics AG ein Spezialist für Schrumpfschläuche. Durch die lange Tätigkeit wurde ein grosses Fachwissen in diesem Bereich erworben und weltweit greifen Firmen auf das Know-how der Raytronix AG zu.

Die Firma glänzt durch ein grosses Portfolio an Universalschrumpfschläuchen, die jederzeit in einem grossen Zentrallager vorrätig gehalten werden. So ist gewährleistet, dass auch hohe Ordermengen schnell beim Kunden sind und dort keine Engpässe entstehen können. Jeder Kunde von Raytronix erhält eine persönliche und professionelle Kundenberatung, mit einem persönlichen Kundenbetreuer.

Schrumpfschläuche werden mit und ohne Kleber angeboten und sind für die unterschiedlichsten Branchen auf Lager vorrätig. Auch für den Medizinbereich, wo es besondere Voraussetzungen für die Materialien gibt, ist ein grosses Angebot jederzeit verfügbar. Spezielle Formteile, auch aussergewöhnliche, hat Raytronix in hoher Stückzahl auf Lager, sodass Kunden jederzeit gut versorgt sind.

Schrumpfschläuche individuell entwickelt für Kundenansprüche

Die Raytronix AG steht jederzeit in engem Kontakt mit Ihren Kunden. So werden gemeinsam Lösungen für spezielle Schrumpfschläuche entwickelt und umgesetzt. Durch die gute Vernetzung in der Branche schafft es die Firma auch aussergewöhnliche Kundenwünsche zu erfüllen. Diese Flexibilität und Vernetzung, sorgt für zufriedene Stammkunden und Neukunden sind von diesen aussergewöhnlichen Dienstleistungen begeistert.

Weitere Dienstleistungen, die die Raytronix AG anbietet, sind das individuelle Bedrucken von Schrumpfschläuchen nach Kundenvorgaben. Ebenfalls werden die Schläuche nach Vorgaben zugeschnitten und ein kundenspezifischer Verpackungsservice angeboten. Eine kundenspezifische Lagerhaltung ist selbstverständlich, sodass die Kunden der Raytronix AG Abruf- und Rahmenbestellungen jederzeit tätigen können.

Ein zuvorkommender Lieferdienst, der garantiert, dass bei Bestellungen bis 16:00 Uhr eingehen, die Ware am nächsten Tag ausgeliefert wird. Diese ganzen Vorteile sorgen bei der Raytronix AG für einen stressfreien Einkauf, wenn es um Schrumpfschläuche geht.

Adresse: Raytronics AG Bösch 37 6331 Hünenberg