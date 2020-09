Oehler Web

Rund um die Uhr Fitness in Luzern

Bild-Infos

Download

Horw, Luzern - FitDich hat 365 Tage im Jahr 24 Stunden lang geöffnet und bietet so rund um die Uhr Zugang zur modernsten und besten Fitnessausstattung, die du finden kannst. Erlebe das erste personalfreie Studio für deine Fitness in Luzern!

Maximale Flexibilität

FitDich Fitness in Luzern ist anders als dein herkömmliches Studio. In den meisten Fitnessstudios musst du dich mit begrenzten Öffnungszeiten abfinden, wie es bei fast jeder Art Betrieb üblich ist. Für viele Leute reicht es ja auch aus, irgendwann zwischen 8 und 22 Uhr trainieren zu können, aber besonders wenn du berufstätig bist bleiben dir dann oft nur noch die Stosszeiten übrig. Besetzte Maschinen und auch Wartezeiten sind da keine Seltenheit.

Deswegen gibt es bei FitDich Fitness in Luzern auch die Möglichkeit, zu deinen eigenen Zeiten zu trainieren. Wenn du willst, kannst du gerne auch um 3 Uhr nachts ins Studio gehen und die ganze Anlage für dich alleine haben. FitDich unterscheidet sich in der Hinsicht, dass es niemals schliesst. Das heisst 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr!

Das erste personalfreie Fitnessstudio in Luzern

Wie kann ein Studio immer geöffnet sein? Indem es nicht zwanghaft auf Personal angewiesen ist! Als Mitglied kannst du dir mittels des Fitness Center Chip selbst aufschliessen, wann immer dir der Sinn nach Training steht. Dank Technik und Vertrauen in die Mitglieder kann sich FitDich also das leisten, was nur die wenigsten Fitnessstudios von sich behaupten können: Für Mitglieder sind die Türen niemals versperrt. Und mit einem Jahres Abo bekommst du das sogar schon für einen Franken am Tag!

Natürlich kommt kein Studio komplett ohne Personal aus. Auch bei FitDich wirst du Mitarbeiter antreffen, die dir Fragen beantworten können, die aufräumen oder gerade nach den vielen modernsten Maschinen schauen, mit denen du dort trainieren kannst – Nur ist das mitten in der Nacht eben etwas seltener!

Adresse: FD Fitness GmbH Baarerstrasse 112 6300 Zug