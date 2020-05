Porsche Schweiz AG

Die Stil-Ikone unter den Elfern geht in die achte Generation

Elegant, extravagant und einzigartig: der neue Porsche 911 Targa

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Stuttgart (ots)

Porsche komplettiert zum Sommer sein klassisches Sportwagen-Trio: Mit den Allrad-Modellen 911 Targa 4 und 911 Targa 4S debütiert nach Coupé und Cabriolet die dritte Karosserievariante der neuen Elfer-Generation. Prägnantes Merkmal bleibt das innovative, vollautomatische Dachsystem. Es besteht wie beim legendären Ur-Targa von 1965 aus dem charakteristischen breiten Bügel, einem beweglichen Dachteil über den Vordersitzen und der umlaufenden Heckscheibe. In 19 Sekunden lässt es sich komfortabel öffnen oder schliessen.

Für einen kraftvollen Auftritt sorgt der Sechszylinder-Boxermotor mit drei Liter Hubraum und Biturbo-Aufladung: Der 911 Targa 4 leistet jetzt 283 kW (385 PS) und sprintet mit optionalem Sport Chrono-Paket aus dem Stand in 4,2 Sekunden auf Tempo 100 km/h - ein Zehntel schneller als bisher. Das Triebwerk im 911 Targa 4S kommt auf eine Nennleistung von 331 kW (450 PS) und erreicht die 100 km/h-Marke unter gleichen Voraussetzungen in 3,6 Sekunden - vier Zehntel schneller im Vergleich zum Vorgänger. Die Höchstgeschwindigkeit des 911 Targa 4 liegt bei 289 km/h (plus zwei km/h), die des 4S bei 304 km/h (plus drei km/h).

Die neuen 911 Targa-Modelle kommen ab August 2020 auf den Schweizer Markt. Die Preise inklusive Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung starten ab CHF 158'600 für den 911 Targa 4 und ab CHF 177'900 für den 911 Targa 4S. Schweizer Kunden profitieren darüber hinaus von einer Garantieverlängerung (2+2) sowie von den Inhalten des Porsche Swiss Packages, die ohne Aufpreis im Listenpreis enthalten sind.

Weitere Informationen und Bildmaterial unter: https://newsroom.porsche.com/de.html oder presse.porsche.ch sowie im beigefügten PDF.

Pressekontakt:

Porsche Schweiz AG

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Inga Konen

Telefon: +41 (0)41 487-914-3

E-Mail: inga.konen@porsche.ch