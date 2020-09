Admitad

Admitad startet den Marketplace

Heilbronn, Deutschland (ots/PRNewswire)

Der Aggregator von Affiliate-Programmen aus mehreren Netzwerken bietet neue Möglichkeiten für Advertiser und Publisher

Admitad gab den Start von Admitad Affiliate Marketplace - einem Aggregator von Affiliate-Programmen aus mehreren Netzwerken bekannt. Die Plattform bietet Advertisern der angeschlossenen CPA-Netzwerke Zugriff auf den Traffic von Admitad-Publishern weltweit, wobei sie sich um das Engagement mit dem Publisher und die Abrechnung kümmert.

Bei der Entwicklung der Plattform nutzte das Admitad-Team die Erfahrungen des 2019 akquirierten Unternehmens AdGoal bzw. dessen Subnetz-Geschäftsmodell. Aktuell sind mehr als 35.000 Advertiser über 60 Partnernetzwerke mit dem Marketplace verbunden. Ihr Gesamtumsatz über den Marketplace belief sich in knapp drei Quartalen des Jahres 2020 auf 1,3 Mrd. EUR.

Welche typischen Probleme von Advertisern werden vom Affiliate Marketplace angesprochen?

Früher traten bei Subnetzwerken vor allem drei Probleme auf: Advertiser konnten nicht genau erkennen, woher ihr Traffic kam, sie konnten nicht selbst Publisher und Arten von Werbung auswählen, und manchmal wurde das gesamte Affiliate-Programm aufgrund von Verstößen gegen nur einen Publisher geschlossen. Sie mussten sich persönlich mit Subnetzwerken in Verbindung setzen, um derartige Probleme zu beseitigen, wodurch sich Ihr Verwaltungsaufwand erhöhte. Die Arbeit mit Subnetzen war für Advertiser kompliziert.

Im neuen Admitad Marketplace wurden diese Probleme gelöst und die Servicequalität verbessert: Advertiser aus integrierten Affiliate-Netzwerken können nun Partner eigenständig moderieren sowie Traffic-Quellen auswählen und spezifische Publisher bei Verstößen deaktivieren.

"Der neue Admitad Affiliate Marketplace besticht durch die hochtransparente Anwendung, fortschrittlichen Tools und seine benutzerfreundliche Oberfläche," - Gründer und CEO von Admitad Alexander Bachmann zum Launch der Plattform.

Wie können andere Marktteilnehmer von Admitad Marketplace profitieren?

Der Affiliate-Marketplace ist ein Produkt, mit dem alle Marketing-Spezialisten langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen, aufbauen können. Es ist eine neue Ebene des Vertrauens.

Erstens will Admitad ein qualitativ hochwertiger Dienstleister im Bereich Affiliate-Netzwerke sein und den Ausbau ihrer Präsenz erleichtern sowie die Anzahl ihrer aktiven Publisher deutlich erhöhen. Dazu gehört der sofortige Zugang zu Zehntausenden von Vloggern, Eigentümern von Social Media- und Messenger-Kanälen, Treueprogrammen und Cashback-Diensten, Rabattseiten und exklusiven Technologiepartnern.

Zweitens wird der Marketplace zur zentralen Anlaufstelle für Publisher, die im Internet Geld verdienen wollen. Weltweit gibt es über tausend Affiliate-Netzwerke. Es ist einfach unpraktisch, bei jedem ein Konto zu eröffnen. Admitad bietet Publishern stattdessen ein persönliches Konto, eine einzige API für den Zugriff auf alle Tools und einen einzigen Service für den Empfang von Zahlungen.

Haben wir Ihr Interesse an den Leistungen des Admitad Affiliate Marketplace geweckt? Bitte senden Sie uns eine Anfrage.

Über Admitad

Nachdem Admitad von Alexander Bachmann im Jahr 2010 als ein selbstständiges CPA-Netzwerk gegründet wurde, ist Admitad in nur 10 Jahren zu einem breitgefächerten Ökosystem gewachsen - ein Dienstleister für Advertiser, Publisher und andere Affiliate-Netzwerke. Im Jahr 2019 hatte es 1500 Advertiser, unter anderem Booking, Asos, AliExpress, Lenovo u.v.m. und erbrachte 5 Mrd. $ Gewinne für die Advertiser.

Admitad ist ein Tochterunternehmen der AB Capital Group, zusammen mit einer Gruppe von IT-Start-Ups und einem Venture-Investmentfonds, und ist Teilhaber an verschiedenen Unternehmungen im Affiliate Marketing Business. Der Firmensitz liegt in Heilbronn, Deutschland. Die Hauptmärkte befinden sich in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen, Brasilien, Indien und den GUS-Staaten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1247724/Admitad_Alexander_Bachmann.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1215121/Admitad_Logo.jpg