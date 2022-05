Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

Neues im Sommer auf der Madrisa

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Die Madrisa startet am 18. Juni 2022 in die Sommersaison und bietet nicht nur für die kleinen Gäste Neuheiten im Madrisa-Land sondern auch für ihre Begleitpersonen. Auch eine zusätzliche Übernachtungsmöglichkeit wird diesen Sommer neu auf der Madrisa lanciert.

Die Madrisa startet in den Sommer mit einigen Neuheiten im Madrisa-Land. Neu können die Gäste mit einer Madrisa-Bande-Gondel hoch auf den Berg fliegen und werden oben durch ein neues Eingangsportal im Madrisa-Land willkommen geheissen. Der neue Slackline-Parcours lädt zum balancieren ein und einige kleinere Optimierungen lassen das Madrisa-Land noch mehr strahlen. Auch für Mami und Papi gibt es auf diesen Sommer im Madrisa-Land was neues. Sie können in der neuen "Sämmi's Patschifig Lounge" die Seele baumeln lassen und entspannt ihren Kindern beim Spielen zuschauen.

Wer gar nicht mehr nach Hause möchte, übernachtet in einer unserer Baumhütten, im Gadä, im Tipi-Zelt, im Maiensäss oder neu ab diesem Sommer in der Sternen-Suite. Hier hat man den Rundumblick und verpasst mit Sicherheit keine Sternschnuppe mehr am Nachthimmel.

Sommersaison 2022 :

25. Juni - 23. Oktober 2022

18./19. Juni 2022 (Wochenendbetrieb ohne Madrisa-Land und Übernachtungsmöglichkeiten)

Informationen zum Madrisa-Land

Informationen und Reservation zu den Übernachtungen

Weitere Informationen: Klosters-Madrisa Bergbahnen AG Madrisastrasse 7 CH-7252 Klosters Dorf T +41 81 410 21 70 info@madrisa.ch www.madrisa.ch