Huawei SD-WAN wird im dritten Jahr in Folge als Gartner® Peer™ Customers' Choice ausgezeichnet

Kürzlich gab Huawei bekannt, dass das Unternehmen zum dritten Mal in Folge als „Gartner Peer Insights Customers' Choice for WAN Edge Infrastructure 2022" ausgezeichnet wurde. Laut dem Voice-of-the-Customer-Bericht erhielt Huawei SD-WAN im Dezember 2021 insgesamt 102 Bewertungen und eine Gesamtbewertung von 4,9/5 Sternen von Kunden aus verschiedenen Branchen weltweit. Huawei SD-WAN wurde außerdem in drei Kategorien als „Customers' Choice" ausgezeichnet: Mittelständische Unternehmen, Asien/Pazifik und Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) in demselben Bericht. Wir sind der Meinung, dass solche Auszeichnungen ein Beweis dafür sind, dass die SD-WAN-Lösung von Huawei bei Kunden weltweit auf breite Zustimmung stößt.

Zum 31. Dezember 2021 hatten Kunden aus einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzwesen, der Fertigung und dem Dienstleistungssektor WAN-Edge-Infrastrukturprodukte und -Lösungen verschiedener Anbieter im Hinblick auf Produktfunktionalität, Bereitstellung, Betrieb und Wartung sowie Serviceunterstützung eingehend geprüft.

Zum ersten Mal hat Gartner die Anbieter von WAN-Edge-Infrastrukturen in vier Quadranten eingeteilt, basierend auf dem Interesse und der Akzeptanz der Anwender (X-Achse) und der Gesamtbewertung (Y-Achse). Huawei erhielt 100 % der Punkte bei der Weiterempfehlungsbereitschaft und erzielte die höchste Gesamtbewertung von 4,9/5 Sternen. Diese beeindruckenden Ergebnisse zeigen, dass die globalen Kunden Huawei SD-WAN in Bezug auf die Position in der Branche, den Umfang der Bereitstellung und die kommerzielle Reife voll und ganz anerkennen.

Die Aussagen von Kunden, die sich für die SD-WAN-Lösung von Huawei entschieden haben, sind insgesamt äußerst positiv. Nachfolgend einige Auszüge:

„Wir sind sehr froh, dass wir uns letztendlich für Huawei SD-WAN entschieden haben. Den Ergebnissen der Bereitstellung zufolge kann Huawei SD-WAN eine sehr sichere und intelligente Netzwerkverbindungslösung bieten. Das LAN-WAN-Konvergenzmanagement hilft uns, die Betriebskosten erheblich zu reduzieren." — Ein Kunde aus der Transportbranche[1]

„Das SD-WAN-Team von Huawei ist sehr professionell und reagiert schnell. Das SD-WAN-Team von Huawei kann mir immer sehr schnelle Antworten und gute Lösungen bieten. Die Lösung selbst ist sehr hilfreich, um die Qualität des Netzes zu überprüfen." — Ein Kunde aus der Finanzbranche[2]

Huawei ist ein etablierter Akteur auf dem SD-WAN-Markt und hat bereits über tausend Kunden auf der ganzen Welt beliefert, unter anderem in Italien, Spanien, Japan, Thailand, Mexiko und China. Im März 2022 wurde Huawei zum vierten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant™ für WAN-Edge-Infrastruktur zum Challenger ernannt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch 2022 wieder von Gartner Peer Insights als „Customers' Choice for WAN Edge Infrastructure" ausgezeichnet wurden. Dies ist ein Beleg für das langjährige Engagement und die herausragende Marktleistung von Huawei im Bereich SD-WAN. Wir wissen das Vertrauen aller Unternehmenskunden in unsere SD-WAN-Lösung sehr zu schätzen", erklärte Tongqiang Cao, Direktor der SD-WAN-Lösung von Huawei. „Mit Blick auf die Zukunft werden wir weitere Innovationen vornehmen, schnellere, stabilere und intelligentere Netzwerkkonnektivität bereitstellen und den Unternehmen dabei helfen, die digitale Transformation mit unserer SD-WAN-Lösung zu beschleunigen, die eine bessere Nutzererfahrung bietet."

Weitere Informationen zu den NetEngine AR-Routern und der SD-WAN-Lösung von Huawei finden Sie auf der SD-WAN-Website: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan

