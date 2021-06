Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

Saisonstart Madrisa-Land mit Maskottchen Hanna

Am Samstag, 26. Juni 2021 startet das Madrisa-Land in die Sommersaison. Dieses Auflugsziel wird zum Familienerlebnis. Die fünf Tiere der Madrisa-Bande führen mit Spiel, Spass, und Action durch das Madrisa-Land, den grössten Spielplatz in den Schweizer Bergen.

Im Madrisa-Land auf 1'900 Metern Höhe erleben Sie Spiel, Spass und Action. Dank der tatkräftigen Unterstützung des Madrisa Stern Clubs, der sich für Kinder mit körperlicher Einschränkung einsetzt, konnte das Madrisa-Land in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut werden. Auch diesen Sommer gibt es wieder verschiedene Neuigkeiten zu entdecken.Für Kletterfreunde und alle, die es werden wollen, lohnt sich ein Besuch im Madrisa-Land ganz besonders. Neu gibt es eine Strohburg zum Klettern und Kraxeln für die kleinen Besucher und eine zusätzliche Boulderwand für die älteren Geschwister.

Es warten zudem zahlreiche Wasserspiele, zwei Höhlen, ein grosser Sandkasten, zwei grosse Rutschen und vieles mehr auf die Familienbande.

Auch den Streichelzoo mit unseren zahmen Geissen und weiteren tierischen Mitbewohnern sollte man nicht verpassen.

Öffnungszeiten Madrisa-Land

26. Juni - 24. Oktober 2021:

täglich geöffnet von 10:00 - 16:00 Uhr

Bei schlechtem Wetter reduzierter Betrieb.

Der Eintritt ins Madrisa-Land ist im Preis des Bergbahn-Tickets inbegriffen.