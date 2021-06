Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

Madrisa-Hof gehört offiziell zu den schönsten Event- und Partyräumen der Schweiz

Das Madrisa-Team freut sich ausserordentlich, dass ihre Location „Madrisa-Hof„ im Rahmen des Swiss Location Awards 2021 in der Kategorie Event- und Partyräumen mit 8.7 von 10 Punkten als eine der schönsten Locations der Schweiz ausgezeichnet wurde. Wer sich selbst von der Einzigartigkeit des Madrisa-Hofs überzeugen möchte, kann das charmante Blockhaus an einer der öffentlichen Führungen besichtigen.

27'923 Veranstalter*innen und Besucher*innen sowie eine unabhängige Fachjury haben am diesjährigen Swiss Location Award® mitgeholfen, die nominierten Locations zu bewerten, mit dem Ziel, den schönsten und besten Locations eine der begehrten Award-Auszeichnungen zu verleihen.

Die in diesem Jahr ausgezeichneten Locations im Überblick: www.eventlokale.ch/swisslocationaward2021-auszeichnungen

Dass der Madrisa-Hof es unter die schönsten Event- und Partyräumen der Schweiz geschafft hat, freut die Klosters-Madrisa Bergbahnen AG sehr. «Die Auszeichnung zeigt uns, dass die Veranstalter*innen und Besucher*innen auch in dieser herausfordernden Zeit an uns denken und sich auf zukünftige Events und Erlebnisse in unserer Location freuen. Dies zu spüren, bedeutet uns sehr viel und stimmt uns zuversichtlich», lässt sich Birgit Hürlimann, Event Sales Managerin der KMB AG zitieren.

Der Swiss Location Award® wurde dieses Jahr zum fünften Mal von eventlokale.ch, dem grössten Eventportal der Schweiz, organisiert. Eventlokale.ch unterstützt seit 2008 monatlich mehr als 50'000 Eventplaner*innen bei der Suche von Locations und Planung von Events.

Diesen Sommer ist das bediente Restaurant „Chua-Gadä“ im Madrisa-Hof geöffnet und verwöhnt seine Gäste bei guter Witterung jeweils am Wochenende und vom 03. Juli bis 15. August von Mittwoch bis Sonntag mit feinen kulinarischen Köstlichkeiten. Wer alle Räumlichkeiten im Madrisa-Hof kennen lernen und interessante Informationen zum Bau und der Madrisa erfahren möchte, kann sich für eine der vier öffentlichen Führungen anmelden. Die Führungen sind kostenlos und finden am 27. Juni, 31.Juli, 01. August und 10. Oktober statt. Anmeldung und weitere Informationen unter www.madrisa.ch/events.