Das Tintri-Partnerprogramm bietet intelligente Infrastrukturlösungen, Programme und Ressourcen zum Erreichen einer planbaren Ertragsrentabilität

Das zu 100 % auf Vertriebskanäle orientierte Programm bietet Partnern eine differenzierte Benutzererfahrung, um Gelegenheiten zur Geschäftserweiterung zu schaffen

Tintri®, Anbieter von Intelligent Infrastructure für Unternehmen, kündigte heute sein Tintri-Partnerprogramm an, das Channel-Partnern dabei helfen soll, ein vollständiges Lösungspaket für Unternehmen anzubieten und mehr Möglichkeiten zu identifizieren, um planbare Gewinne zu generieren und Geschäftswachstum zu ermöglichen. Tintri ist zu 100 % auf Vertriebskanäle fokussiert und bietet Lösungen, Programme und Ressourcen für die intelligente Infrastruktur an, die es den Partnern ermöglichen, das Beste aus den Fähigkeiten und Spezialisierungen des Unternehmens zu machen, um gemeinsame Erfolge zu erzielen.

Unmittelbare Marktauswirkungen

Tintri räumt seinen Vertriebspartnern Priorität ein und ist bestrebt, ihnen Tools an die Hand zu geben, mit denen sie ihre Beziehungen zu bestehenden Kunden ausbauen und in neue Märkte expandieren können. Im Mai dieses Jahres startete Tintri sein Partner Portal, das Partnern einen zentralen Ort für den Zugriff auf eine breite Auswahl an Informationen und Programmen bietet. Seitdem ist die Registrierung neuer Partner um 550 % gestiegen, und etwa 80 % der neuen Partner haben neue Kunden gewonnen, was unterstreicht, dass Tintri sein Erfolgsversprechen einlöst und eine differenzierte Benutzererfahrung bietet.

Da sich die Geschäftsanforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie fast über Nacht verändert haben, mussten wir unsere Lösungen schnell anpassen, damit die Kunden ihre Geschäfte am Laufen halten konnten", so Keith Coker, Gründer und CEO von Green Cloud Technologies. "Die integrierten Kampagnen von Tintri machten es uns leicht, zeitnahe und personalisierte Kommunikation über die Implementierung von VDI-Lösungen zu realisieren, um die Anforderungen für das Arbeiten von zu Hause und die sich schnell ändernden Skalierbarkeitsanforderungen der Kunden ohne Umschweife zu erfüllen."

"NetWorks, Inc. ist seit fast 20 Jahren im Geschäft und ein Eckpfeiler unserer Philosophie ist es, strategische Lösungen zu implementieren, die den Marktanforderungen voraus sind, damit unsere Kunden für den zukünftigen Erfolg gewappnet sind", so Chris Larsen, Inhaber von NetWorks, Inc. "Das Tintri-Partnerprogramm hat NetWorks, Inc. in die Lage versetzt, differenzierte und profitable Lösungen anzubieten, und zwar nicht nur für aktuelle Kunden, sondern auch für Kunden, die wir bisher nicht erreicht haben."

Intelligente Infrastruktur als Wettbewerbsvorteil

Das Intelligent-Infrastructure-Portfolio von Tintri liefert differenzierte Performance in Rechenzentren von Unternehmen aller Größen und Branchen. Die KI- und ML-fähigen Speicherlösungen von Tintri analysieren, verstehen und passen sich schnell an Kundenumgebungen an. Tiefgehende Einblicke, intelligente Analysen und autonome Abläufe vereinfachen die Verwaltung, beschleunigen Geschäftsentscheidungen und senken die Betriebskosten. Intelligent Infrastructure von Tintri bietet die Grundlage für Best-of-Breed-Lösungen, die auch den anspruchsvollsten VDI-, VSI-, Datenbank-, Dateiservice-, Analyse- und DevOps-Arbeitslasten gerecht werden. Das vielfältige Technologieangebot des Unternehmens - bestehend aus den Produktlinien VMstore, IntelliFlash und NexentaStor - unterstützt das gesamte Spektrum von Unternehmensanwendungen, Anwendungsfällen, Protokollen, Datentypen und Speichermedienanforderungen.

Die Intelligent Infrastructure von Tintri, die sich weiterhin schnell entwickelt und als Portfolio integriert wird, ermöglicht es Partnern, den Overhead bei der Speicherverwaltung ihrer Kunden um bis zu 95 % und die Investitionskosten um bis zu 50 % zu reduzieren. Tintri-Partner profitieren auch von den überwältigend positiven Erfahrungen von mehr als 10.000 Kunden, bei denen die Bewertungen zur Benutzerzufriedenheit durchweg zu den höchsten der Branche zählen.

"Tintri VMstore ist ein hochdifferenziertes Angebot unter den Speicherlösungen für Unternehmen, und die intelligente Analyse, die autonome Performance-Optimierung und der Speicherbetrieb haben unseren Technikern geholfen, sich auf ihre kritischen Aufgaben zu konzentrieren", so Dan LeBaron, Chief Technology Officer bei ProCirrus Technologies. "Die einfache Bedienung von VMstore, einschließlich der mühelosen Fehlerbehebung und der granularen Kontrolle für VMs, hat den Verwaltungsaufwand und die Kosten für die Speicheradministration bei einer Reihe von Arbeitslasten reduziert, was zu einer extrem hohen Kundenzufriedenheit und Wiederholungsgeschäften geführt hat. Insgesamt hat VMstore entscheidend dazu beigetragen, dass wir bei ProCirrus unser Geschäft effektiv betreiben können."

Informationen zum Tintri-Partnerprogramm

Das Tintri-Partnerprogramm bietet eine Vielzahl von Vorteilen für Partner, darunter:

- Deal-Registrierung, garantierte Margen, Incentives und Rabatte - Zugang zu Marketing qualifizierten Leads - Maßgeschneiderte Marketingressourcen - Begleitmaterial, integrierte Kampagnen und Unterstützung für Events - Schulungen zu Produkten, Lösungen und Wettbewerb - Tintri-Support für Kundeninstallationsbasis/Supportverträge

"Wir haben das Ziel, es unseren Partnern leicht zu machen, ihr Geschäft auszubauen und ihren Umsatz zu steigern, indem sie ihren Kundenstamm mit Lösungen erweitern, die über Storage hinausgehen", so Paul Repice, Vice President, Sales and Channel bei Tintri. "Unsere Technologie wird in über 20 % der Fortune-100-Unternehmen eingesetzt, weil wir einen differenzierten Ansatz bieten, der den einzigartigen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht wird, und weil wir unsere Partner auf die gleiche Weise unterstützen wollen.

Weitere Informationen zum Tintri-Partnerprogramm finden Sie unter https://tintri.com/partners/.

Informationen zu Tintri

Tintri hat seinen Sitz im Silicon Valley und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DataDirect Networks (DDN), dem Data-at-Scale Powerhouse und weltgrößten nicht börsennotierten Storage-Unternehmen. Tintri sorgt in Rechenzentren großer Unternehmen für eine herausragende Performance. Die KI-fähige intelligente Infrastruktur von Tintri unterstützt die Automatisierung durch Selbstlernfunktionen. Die analytischen Erkenntnisse tragen dazu bei, Betriebsabläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen, und ermöglichen datenbasierte geschäftliche Einblicke. Tausende von Tintri-Kunden sparen mit Tintri bereits Millionen von Stunden in der Verwaltung und Administration ein. Entscheiden Sie sich für die intelligente Lösung. Sie haben die Wahl! Weitere Informationen über das Lösungsportfolio von Tintri erhalten Sie unter https://www.tintri.com/products.

