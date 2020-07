Tadawul

Tadawul kündigt das Datum der Einführung des saudischen Derivatemarkts und der Index-Futures an

Die saudische Börse (Tadawul) gab heute bekannt, dass die Einführung börsengehandelter Derivate am 30. August 2020 erfolgen wird. Das erste börsengehandelte Derivatprodukt ist ein Index-Futures-Vertrag, der Saudi Futures 30 (SF30). Dieser Vertrag basiert auf dem MSCI Tadawul 30 Index (MT30).

Die Einführung des Derivatemarktes zielt darauf ab, das Wachstum des saudischen Kapitalmarktes weiter zu unterstützen, indem neue Möglichkeiten für Investoren geschaffen werden, ihnen Absicherungsinstrumente zur Risikosteuerung zur Verfügung gestellt werden und die Möglichkeiten für Engagements an einem der größten und liquidesten Märkte der Welt - dem saudischen Markt - erweitert werden. Im Zuge der Marktentwicklung plant Tadawul die Einführung weiterer derivativer Produkte wie Single-Stock-Futures, Single-Stock-Optionen und Index-Optionen.

Eng. Khalid Al Hussan, CEO von Tadawul, sagte: "Heute können wir mit Stolz sagen, dass unser Kapitalmarkt nicht nur der größte in der Region ist, sondern sich sowohl in Bezug auf die Produkte als auch auf die Dienstleistungen, die wir anbieten, schneller entwickelt als die meisten Börsen. Die Einführung des Derivatehandels ist ein weiterer Beweis für unser Engagement, unseren Anlegern diversifizierte, innovative Produkte und Dienstleistungen anzubieten, um all ihren Bedürfnissen gerecht zu werden."

"Die Einführung des Derivatemarktes in Saudi-Arabien als eine der Schlüsselinitiativen des Financial Sector Development Program (FSDP) im Rahmen der Saudi Vision 2030 ist ein bedeutender Schritt zur Einführung anspruchsvoller Marktprodukte und zur Schaffung eines Handelsumfelds, das für lokale und internationale Absicherer und Händler attraktiv ist", fügte Al Hussan hinzu.

Über Tadawul

Die Saudi Stock Exchange (Tadawul) ist die einzige Einrichtung, die im Königreich Saudi-Arabien als Wertpapierbörse des Königreichs Saudi-Arabien (die Börse) zugelassen ist und die Notierung und den Handel mit Wertpapieren betreibt. Nach der Notierung von Saudi Aramco, dem größten Börsengang der Geschichte, ist Tadawul der neuntgrößte Aktienmarkt unter den 67 Mitgliedern der World Federation of Exchanges und der dominierende Markt im Golf-Kooperationsrat (GCC). Die Börse ist der drittgrößte Aktienmarkt unter den Konkurrenzwährungen der aufstrebenden Märkte. Weitere Informationen finden Sie unter: www.tadawul.com.sa

Über MSCI Tadawul 30 index (MT30)

Der MSCI Tadawul 30 Index (MT30) wurde von Tadawul und MSCI aufgelegt und am 30. Januar 2019 live geschaltet. Der MT30-Index ist vom breiteren MSCI Saudi-Arabien-Index abgeleitet und soll die Performance der etwa 30 größten und liquidesten Aktien, die auf der Grundlage der Free-Float-Kapitalisierung in Tadawul notiert sind, widerspiegeln.

Die Anfangsbestandteile des Index repräsentieren etwa 87 % der gesamten Marktkapitalisierung des breiteren Saudi-Arabischen Marktes. Die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere im Index ist auf 15 % begrenzt, um das Konzentrationsrisiko zu minimieren. Der Index wird vierteljährlich neu balanciert (Ende des letzten Arbeitstages der Monate Mai, August, November und Februar, der mit der Indexüberprüfung der MSCI Global Investable Market Indexes zusammenfällt).

