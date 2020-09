App Annie

App Annie bringt Game IQ auf den Markt - ein branchenspezifisches Klassifizierungsprodukt

App Annie, der führende Anbieter von Daten und Analysen über den Mobilmarkt, gab heute die Verfügbarkeit von Game IQ bekannt. Das vertikal auf Gaming zugeschnittene Analyseprodukt bietet Einblicke in Dimensionen wie Klasse, Genre, Subgenre und Tags.

Bisher war eine Analyse des Mobile Gaming auf Kategorieebene extrem schwierig, und die Aggregation dieser Daten war oft mit zeitraubenden manuellen Prozessen verbunden:

- Kategorien sind nicht auf dem neuesten Stand, und jedes Unternehmen hat eine eigene Auffassung der Taxonomie, was ein Benchmarking schwierig macht. - App-Stores bieten keine granularen Game-Kategorien und die Handlungsfähigkeit ist eingeschränkt. - Fehlende Daten zu Ingame-Features weisen auf die fehlende Analyse von Erfolgsmetriken hin.

Game IQ ändert dies alles. Unser Produkt nutzt die Datenanalyse, um benutzerdefinierte Ansichten zu erstellen und eine Taxonomie zu pflegen, mit der die Spielkategorisierung in großem Rahmen automatisiert werden kann.

Game IQ wurde in Zusammenarbeit mit Branchenprofis entwickelt und bietet einen visuellen Rahmen, um Zehntausende von Anwendungen zu analysieren und Antworten auf Fragen wie diese zu geben:

- Marktgröße: Was sind die Marktchancen unter den verschiedenen granularen Kategorien? - Klasse: Ist das Spiel für Core-, Casual- oder Casino-Spieler geeignet? - Genre: Welches Genre passt zum jeweiligen Spielverlauf? - Subgenre: Was ist der Core-Loop des Spiels? - Tags: Was sind die unabhängigen App-Merkmale wie IP, Grafikstil, Monetarisierung oder Gameplay-Features?

Spielentwickler profitieren von vorgefertigten Klassifizierungen, die die Produktentwicklung, Benutzerakquise, Monetarisierung, Vermarktung und vieles mehr steuern.

"Gaming ist der Polarstern für Mobiltelefone. Zu Beginn des nächsten Jahrzehnts besteht die 2.0-Chance für Gamepublisher darin, die Konkurrenz mit chirurgischer Präzision zu sezieren", sagt Theodore Krantz, Chief Executive Officer von App Annie. "Mit der Präzision von Game IQ werden wir die Branche mit Einblicken in die Kern-, Casual- und Casinogenres anführen."

"Game IQ war ein grundlegender Bestandteil bei der Optimierung unserer Investitions- und M&A-Strategie. Die Fähigkeit, eine bestimmte Kategorie und ein Untergenre zu aggregieren, ermöglicht es unserem Team, sich schnell einen Überblick über Marktgröße, Hauptakteure, Downloads und Ertragsinformationen zu verschaffen. Im Zuge der Intensivierung unserer Evaluierung können wir den Abschnitt "Gemeinsame Benutzer" nutzen, um herauszufinden, wie ein bestimmtes Genre mit unserer bestehenden Spielerbasis resoniert. Game IQ ist und war ein großer Teil der Entwicklung der langfristigen Vision unseres Unternehmens". - Joseph Byrne, Director, Business Development and Strategy, SciPlay.

"Game IQ ermöglicht es uns, tiefer in verschiedene Spielegenres, Subgenres und Funktionen einzutauchen, um zu verstehen, wie sie sich entwickeln und wachsen... so können wir unsere strategischen Möglichkeiten und Investitionen validieren. - Danny Moy, EVP Corporate Development, Playstudios.

Bereits mehr als 28.000+ Spiele sind innerhalb von Game IQ getaggt und klassifiziert.

Mehr zu Game IQ finden Sie unter: https://www.appannie.com/en/insights/app-annie-news/introducing-game-iq/

