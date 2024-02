Mobileum

Mobileum als Technologieplattform für das globale Projekt für vernetzte Autos von NTT Communications ausgewählt

Mobileum wird eine integrierte Connected-Car-Suite bereitstellen, die Connectivity Management Platform, IoT Fraud Management & IoT Service Assurance Solutions umfasst

Mobileum Inc. („Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen, freut sich bekannt zu geben, dass die NTT Communications Corporation (NTT Com), eine Tochtergesellschaft der NTT Group, Mobileum ausgewählt hat, um die Technologieplattform für die Bereitstellung ihrer Lösungen für vernetzte Autos für einen globalen Auto-OEM-Geschäftsfall bereitzustellen. Mobileum bietet Lösungen für Konnektivitätsmanagement, Konnektivitätstests und Betrugsprävention für den Markt der vernetzten Autos. Die Lösung bietet einen integrierten Ansatz für das eSIM-Konnektivitätsmanagement, die Qualitätsprüfung sowie die Betrugserkennung und -prävention im gesamten NTT-Com-Portfolio für vernetzte Autos.

Laut Juniper Research wird die Zahl der vernetzten Autos um 91 % steigen und bis 2027 367 Millionen erreichen, gegenüber 192 Millionen 2023. Die Automobilhersteller bieten zunehmend vernetzte Infotainment-, Sicherheits- und Versorgungsdienste an, um neue digitale Einnahmequellen zu erschließen und das Kundenerlebnis zu verbessern. Um die Sicherheit und Qualität dieser Dienste zu gewährleisten, benötigen die Hersteller eine Plattform zum Testen der Konnektivität, zum Ausbau digitaler Dienste und zum Schutz der Endkunden. NTT Com wird sich auf die integrierte Lösung von Mobileum verlassen, die eine Connectivity Management Platform (CMP) mit Lösungen für Service Assurance und Betrugsmanagement kombiniert, um den Automobilherstellern ein konsistentes und qualitativ hochwertiges Kundenerlebnis zu bieten. Dadurch kann NTT Com umfangreiche vernetzte Infrastrukturen einrichten, testen und sichern, um den sich entwickelnden Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden.

Mit der zunehmenden Verbreitung digitaler Dienste und der wachsenden vernetzten Fahrzeugflotte sieht sich die Automobilindustrie mit wachsenden Bedenken hinsichtlich der ständigen Konnektivität konfrontiert, was Sicherheits- und Betrugsrisiken mit sich bringt, die sich auf verschiedene Interessengruppen, darunter Automobilhersteller, Unternehmen und Verbraucher, negativ auswirken können. Der Anstieg der von vernetzten Fahrzeugen generierten Daten macht kommerzielle Unternehmensflotten anfälliger für potenzielle Ransomware-Bedrohungen. Der Schutz der Privatsphäre, die Sicherheit und die persönlichen Daten der Verbraucher sind nun noch stärker dem Zugriff potenzieller Betrüger ausgesetzt. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind Automobilhersteller besonders anfällig für Ransomware-Angriffe. Mit der Implementierung einer kombinierten Connectivity Management Platform und IoT Betrugsmanagement-Lösung kann NTT Com diese Risiken mindern und seinen Kunden in den Bereichen moderne Fahrzeuge und Mobilität eine sichere IoT-Konnektivität bieten.

Die IoT Betrugsmanagement-Lösung von Mobileum nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz und lernt kontinuierlich aus den vom System verarbeiteten Daten. Dies ermöglicht NTT Com, potenzielle Risiken zu bewerten, Kontrollen zu definieren, Ereignisse zu überwachen und bei Bedarf Abhilfepläne zu implementieren und zu verfolgen. Die fortschrittlichen Analysefunktionen bieten NTT Com eine durchgängige Echtzeit-Transparenz, um bedeutende Risikoereignisse zu vermeiden und potenzielle Verluste zu verhindern.

Die IoT Service Assurance Lösung von Mobileum ist eine Antwort auf die schnelle Verbreitung von IoT-Geräten in verschiedenen Märkten. Dadurch können OEMs zuverlässige Dienste nicht nur im Inland, sondern auch international bereitstellen und so eine umfassende Abdeckung und nahtlose Servicekontinuität für IoT-Implementierungen sicherstellen. Die Lösung von Mobileum bewertet IoT-Dienste sowohl in der Kern- als auch in der Funknetzinfrastruktur und führt End-to-End-Tests der Plattformkonnektivität, der Datenübertragung, der Datenintegrität und der Anwendungsüberwachung durch, während sie gleichzeitig Energiesparfunktionen für IoT-Geräte validiert.

„Als Teil unserer Mission, unseren Unternehmenskunden hochwertige Lösungen zu liefern, konzentriert sich NTT Com darauf, ein optimales Kundenerlebnis zu gewährleisten. Wir haben uns für Mobileum entschieden, weil das Unternehmen ein umfassendes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden und unsere Anforderungen bewiesen hat und über nachweisliche Erfahrung in den Bereichen Konnektivitätsmanagement, Tests und Betrugsprävention verfügt. Die Lösungen für vernetzte Fahrzeuge von Mobileum sind flexibel, zukunftsorientiert und erweitern unsere Kapazitäten, um Konnektivität im Auto in guter Qualität und Sichtbarkeit mit Betrugsprävention bereitzustellen, was letztlich zur Verbesserung der Kundenerfahrung beitragen wird", so Yuji Tamai, Direktor von 5G&IoT Services, NTT Communications.

„Da der Markt für vernetzte Fahrzeuge weiter wächst, werden das IoT-Konnektivitätsmanagement, das Testen von vernetzten Fahrzeugen, die Qualitätssicherung und die Betrugsprävention zu den wichtigsten Prioritäten für die Automobilindustrie gehören. Dienstanbieter wie NTT Communication sind in einer einzigartigen Position, um das Wachstum des Marktes für vernetzte Fahrzeuge zu beschleunigen, indem sie schnelle, zuverlässige und sichere Konnektivität bieten. Mobileum freut sich darauf, eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung der zugrundeliegenden Konnektivitätsmanagement-, Test-, Sicherheits- und Betrugspräventionskapazitäten zu spielen", so Raja Hussain, Direktor für Einnahmen bei Mobileum. „Mobileum ist entschlossen, seine Präsenz in Japan auszubauen und hat 2022 eine lokale Tochtergesellschaft, Mobileum Japan KK, gegründet, um weiter in Japan zu investieren." Um mehr über die IoT-Lösungen und Lösungen für vernetzte Fahrzeuge von Mobileum zu erfahren, besuchen Sie den Stand von Mobileum (Halle 2J50) auf dem Mobile World Congress in Barcelona, Spanien, vom 26. bis 29. Februar 2024.

Informationen zu Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf die Active-Intelligence-Plattform, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitmaßnahmen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Niederlassungen in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Japan, Portugal, Singapur, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Erfahren Sie mehr unter https://www.mobileum.com/ und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter

Informationen zu NTT Communications

NTT Communications löst globale technologische Herausforderungen, indem es Unternehmen bei der Nutzung von gemanagten IT-Infrastrukturlösungen unterstützt, um Komplexität und Risiken in ihren IT-Umgebungen zu überwinden. Diese Lösungen werden durch unsere weltweite Infrastruktur unterstützt, darunter branchenführende, globale öffentliche und private Tier-1-Netzwerke, die über 190 Länder/Regionen erreichen, die modernsten Rechenzentren der Welt (mehr als 500.000 m2) und Spitzentechnologien für Cloud, Sicherheit und KI. Als zentraler Anbieter von Unternehmensdienstleistungen und -lösungen der DOCOMO-Gruppe schaffen wir Werte, indem wir die Umstrukturierung von Industrie und Gesellschaft, neue Arbeitsformen und die digitale Transformation von Gemeinschaften weltweit unterstützen und dabei 5G, IoT und andere Technologien unter der Marke "docomo business" nutzen. Zusammen mit NTT Ltd., NTT Data und NTT DOCOMO bilden wir die NTT-Gruppe.

Weitere Informationen unter https://www.ntt.com/en/about-us/

