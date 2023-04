Das Königreich Bahrain startet „Golden License", um große Investitionsprojekte anzuziehen

Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) - Die Zahl der POS- und E-Commerce-Transaktionen in Bahrain stieg im August im Jahresvergleich um 65 % und erreichte im Laufe des Monats einen Gesamtwert von fast 744 Millionen US-Dollar, nachdem sie in der ersten Jahreshälfte 2021 bereits 3,62 Milliarden US-Dollar erreicht hatte, wie die Central Bank of Bahrain (CBB) heute bekannt ...

mehr