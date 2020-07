Russian Railways

Russische Eisenbahnen erhalten renommierte internationale Auszeichnung für Eintritt in den grünen Finanzmarkt

Die Climate Bonds Initiative (CBI) kündigte heute die Preisträger der 5th Annual Green Bond Pioneer Awards (GBPA) an. Die Russischen Eisenbahnen gewannen 2020 als New Market Green Pioneer: Russia die Auszeichnung Green Bond Pioneer Award und erhielten somit internationale Anerkennung für ihren Eintritt in den grünen Finanzmarkt als erstes Unternehmen aus Russland.

Vadim Mikhaylov, First Deputy CEO der Russischen Eisenbahnen kommentierte: "Die Russischen Eisenbahnen haben bereits seit 2009 eine ökologische Ausrichtung, die regelmäßig angepasst wird. Die Ausgabe von grünen Anleihen war daher ein natürlicher und logischer Schritt für uns. Wir planen, auch weiterhin im grünen Finanzmarkt präsent zu bleiben und diese Möglichkeit zur Finanzierung unserer grünen Aktivitäten zu nutzen."

Im Mai 2019 traten die Russischen Eisenbahnen als erstes Unternehmen aus Russland und den GUS-Staaten in den globalen Markt für verantwortungsvolle Investitionen ein und gaben auf dem internationalen Kapitalmarkt die ersten grünen Anleihen in Höhe von 500 Millionen Euro für 8 Jahre mit einem Zinscoupon von 2,2 % heraus. Dies ist die niedrigste Euro-Rendite, die von einem Emittenten außerhalb von Russland jemals erreicht wurde.

Die Anleihe wurde von der Climate Bonds Initiative durch Verifikation von Sustainalytics zertifiziert. Die Mittel aus den grünen Anleihen wurden zur Refinanzierung des Ankaufs der elektrischen "Lastochka"-Personenzüge verwendet.

Informationen zur Climate Bonds Initiative: Die Climate Bonds Initiative ist eine Investor-orientierte gemeinnützige Initiative, die großmaßstäbige Investitionen in die kohlenstoffarme Wirtschaft fördert.

Informationen zu den Green Bond Pioneer Awards: Mit dem Preis werden Organisationen ausgezeichnet, die durch ihre Aktionen auf Unternehmens-, nationaler oder regionaler Ebene das Potenzial grüner Finanzierungen zeigen, den Markt energetisieren und mit positivem Beispiel vorangehen.

Die Green Bond Pioneer Awards wurden 2016 im Rahmen einer Einführungspartnerschaft mit der Londoner Börsengruppe ins Leben gerufen und gelten als wichtigste internationale Auszeichnung im Bereich Green Finance.

