Suiker Unie

Suiker Unie macht unter dem Namen Cosun Beet Company weiter

Dinteloord, Niederlande (ots/PRNewswire)

Fokus auf Kreislaufwirtschaft mit Zuckerrüben im Mittelpunkt

Cosun Beet Company. Dies ist der neue Name, der heute von der ehemaligen Suiker Unie bekanntgegeben wurde. "Ein Name, der nahtlos mit unserer neuen Strategie in Einklang steht", sagt der CEO Paul Mesters. "Zuckerrüben sind die Quelle innovativer, kreisförmiger Lösungen. Diese Anlage bietet fantastische Möglichkeiten, um die Herausforderungen zu bewältigen, denen die Gesellschaft gegenübersteht."

Glänzende Rübenlösungen

Der unmittelbare Grund für den neuen Namen ist die neue Strategie und Ambition der Unternehmensgruppe, erklärt CEO Paul Mesters. "Wir wollen der grünste, innovativste und erfolgreichste Zuckerrübenverarbeiter der Welt sein. Unsere Strategie basiert auf Nachhaltigkeit, Innovation und Respekt für die Welt um uns herum. Für uns sind Zuckerrüben eine Quelle der Inspiration, um hochwertige Lösungen zu entwickeln. Jeden Tag machen wir und unsere 9.000 Erzeuger das Beste aus den Zuckerrüben. Nicht nur nachhaltig raffinierter Zucker als Lebensmittelzutat, sondern auch Tierfutter, Protein aus Rübenblättern, grüne Energie, biobasierte Haushaltsprodukte, Komponenten für Kosmetik und sogar Desinfektionsalkohol für Handgels. Deshalb lautet unser Slogan: Bright Beet Solutions (Glänzende Rübenlösungen)."

Zuckerrüben sind völlig rund

Die Belege für diese Behauptungen sind unbestreitbar. "Wir sind der größte Ökogasproduzent in den Niederlanden. Wir entwickeln biobasierte Produkte aus dem Fruchtfleisch der Rüben. Unsere Strategie wird dazu führen, dass wir die erste Rübenfruchtfleischraffinerie in Betrieb nehmen."

Mit seiner neuen Strategie reagiert die Cosun Beet Company auf sich ändernde Verbraucheranforderungen und neue Möglichkeiten auf dem Markt und liefert Lösungen, die die Bedürfnisse von morgen erfüllen", erklärt Mesters. "Die zunehmende globale Bevölkerung und schwindende natürliche Ressourcen erfordern neue Kreislauflösungen, die der nationalen und internationalen Nachhaltigkeitsagenda entsprechen. Indem wir beispielsweise Proteine aus Zuckerrübenblättern extrahieren, tragen wir zum Proteinübergang bei und erfüllen die wachsende Nachfrage nach pflanzlichen Proteinen. Darüber hinaus werden neue biobasierte Produkte dazu beitragen, die Verschmutzung der Umwelt durch Mikroplastik zu verhindern. Und da wir keine Abfälle produzieren, sind die Zuckerrüben in jeder Hinsicht völlig rund."

Zusammen mit ihrer Mutterkooperative Cosun haben die Cosun Beet Company und die Zuckerrübenbauern eine neue Strategie entwickelt: Plants Powering People - Pflanzen, die Menschen Kraft geben. Mesters: "Unsere neue Vision als Cosun Beet Company passt perfekt zu unserem Glauben an Synergie und Zusammenarbeit mit den anderen Unternehmensgruppen der Kooperative: Aviko, Duynie, SVZ und Sensus. Wir nutzen außerdem intensiv das Cosun Innovation Center, ein High-Tech-Forum zur Beschleunigung von Innovation und Entwicklung."

Die Cosun Beet Company wurde von einer Gruppe niederländischer Ackerbaubetriebe gegründet, die sich 1899 zusammengeschlossen haben, um den maximalen Wert aus ihren Zuckerrüben zu ziehen. Heute ist die Cosun Beet Company im Jahr 2020 der effizienteste Zuckerproduzent in Europa. Sie ist eine Akteurin auf der globalen Bühne mit Kunden auf der ganzen Welt. Die Cosun Beet Company entwickelt ein breites Spektrum an innovativen Lösungen wie Lebensmittel, Tierfutter, funktionale Proteine aus Rübenblättern, biobasierte Haushaltsprodukte und grüne Energie.

