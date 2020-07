Wyss Autokauf

Auto Ankauf rund um die Uhr bei Autohaus Wyss

Durch sein hohes Serviceversprechen punktet das Autohaus Wyss bei seinen Kunden. Unter der Auto Ankauf Hotline +41 (0)78 900 88 88 stehen Ansprechpartner des Autohauses rund um die Uhr und schweizweit für Anfragen zum Auto Ankauf zur Verfügung.

Geuensee - Das Autohaus Wyss kauft Fahrzeuge aller Marken an, auch Fahrzeuge mit Unfallschäden, hohen Kilometerzahlen oder Mängeln. „Wir sind seit 15 Jahren im Autohandel tätig. Bisher haben wir für jedes Fahrzeug den passenden neuen Halter gefunden. Daher machen wir hier keinerlei Einschränkungen“, berichtet Wissam Sibai, Inhaber von Autohaus Wyss. Er garantiert seinen Kunden einen schnellen und unkomplizierten Service. Das Autohaus bietet auch einen Express-Autoverkauf an, bei dem eine sofortige Auszahlung des Kaufpreises in bar möglich ist.

Über die neue Internetseite www.wyss-autokauf.ch steht Interessenten ein Formular für die Kontaktaufnahme zu Verfügung. Damit können sie sich ein unverbindliches Angebot zum Ankauf ihres Fahrzeugs unterbreiten lassen. Auf der Internetseite bestätigen Kunden den ausgezeichneten Service von Autohaus Wyss.

Über Autohaus Wyss

Wyss Autokauf Kantonsstrasse 7 6232 Geuensee

+41 (0)78 900 88 88 info@wyss-autokauf.ch