Sicherheitswarnung: elho fordert dazu auf, Greenville Planting Hanger umgehend von (Balkon-)Geländern zu entfernen

Das niederländische Unternehmen elho fordert alle Verbraucher, die Produkte der Greenville Plant Hanger Serie erworben haben (der Produktname befindet sich unterhalb des Pflanzgefäßes), dringend dazu auf, die Pflanzgefäße aufgrund von Sicherheitsmängeln umgehend von ihrem (Balkon-)Geländer zu entfernen und zurückzugeben. Ein Konstruktionsfehler in Kombination mit hohen Außentemperaturen sorgt dafür, dass sich die Halterung der Pflanztöpfe verformen kann, wodurch die elho Greenville Plant Hangers von einem (Balkon-)Geländer herabstürzen könnten.

Die Sicherheitsmängel beziehen sich ausschließlich auf die Greenville Plant Hanger Serie, die seit Januar 2020 auf dem Markt ist. Die Serie umfasst Produkte in einer länglichen als auch runden Version, die jeweils in 5 verschiedenen Farben erhältlich sind. Alle restlichen elho Produkte (auch die mit einem ähnlichen Aufhängesystem) erfüllen die notwendigen Qualitätsanforderungen, sind daher sicher und nicht von den beschriebenen Sicherheitsmängeln betroffen.

Sollten Verbraucher eine Rückerstattung wünschen, können sie sich an den Verbraucherservice von elho über contact@elho.nl mit dem Hinweis "Rückruf des elho Greenville Plant Hanger" wenden. Das Verbraucherservice-Team wird die Verbraucher schnellstmöglich beraten, wie die Produkte zurückgegeben und eine zeitnahe Rückerstattung gewährt werden kann. Die fehlerhaften Artikel werden zudem umgehend aus dem Handel genommen. Bei allgemeinen Fragen können sich Verbraucher an die Consumer Care Abteilung von elho unter der +31 (13) 751 57 57 50 oder per E-Mail an contact@elho.nl wenden.

elho achtet bei der Entwicklung seiner Produkte auf höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards und entschuldigt sich daher für die Sicherheitsmängel der Greenville Plant Hanger Serie sowie für alle entstandenen Unannehmlichkeiten.

Pressekontakt:

IMPULSE BY COMMUNICATION

Björn Valentin

bjoern@impulsebc.de

+49 (30) 31 01 68 22



elho

Emily Verdoorn

emily.verdoorn@elho.nl

+31 (13) 751 57 32