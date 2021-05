LTI

Hoist Finance wählt die digitale Banking-Plattform von LTI, um das Wachstum in Europa zu beschleunigen

Plattform zur Unterstützung des Wachstums im Segment Performing Loans

Larsen & Toubro Infotech Ltd. (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat mit Hoist Finance AB, einem paneuropäischen Finanzdienstleistungsunternehmen, eine strategische Vereinbarung getroffen, um Banking-as-a-Service für das Segment "Performing Loans" durch seine digitale Banking-Plattformanzubieten. 23

Die digitale Banking-Plattform von LTI, powered by Temenos, ermöglicht Hoist Finance eine höhere Skalierbarkeit und ein schnelleres Onboarding neuer Asset-Klassen in verschiedenen Regionen. Die Plattform bietet nahtlose Interoperabilität, Agilität und höhere Sicherheit bei geringeren Gesamtbetriebskosten.

Klaus-Anders Nysteen, CEO, Hoist Finance, sagte: "Die strategische Partnerschaft mit LTI steht im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie für das Segment Performing Loans in Europa. Es wird uns helfen, die Positionierung von Hoist als Marktführer in diesem Segment mit Digital-First-Strategien zu stärken. LTI ist seit 2019 ein strategischer Partner für Hoist und hat mehrere Transformationsinitiativen unterstützt, die die Transformation des Arbeitsplatzes, die Transformation der Infrastruktur und die Migration in die Cloud umfassen. Das Onboarding der digitalen Banking-Plattform von LTI war eine natürliche Erweiterung unserer strategischen Partnerschaft."

Mit ihren umfassenden Funktionen bietet die digitale Banking-Plattform von LTI eine End-to-End-Integration mit Temenos Transact, Temenos Infinity, Temenos Payments und Temenos Financial Crime Mitigation sowie Fintech-Lösungen wie regulatorisches Reporting, Authentifizierung, KYC-Lösungen, Kartenservices und Zahlungslösungen, die im Temenos Marketplace verfügbar sind.

Sanjay Jalona, CEO & Managing Director, LTI, sagte: "Die digitale Banking-Plattform von LTI kombiniert unsere funktionale und technologische Expertise, um den Betrieb ohne große Vorabinvestitionen oder Lizenzkosten zu modernisieren. Das verbrauchsbasierte Modell, das die Plattform bietet, ermöglicht es den Banken, wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne sich um Technologiezyklen kümmern zu müssen. Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Hoist und freuen uns darauf, ihre Expansion in ganz Europa zu unterstützen."

Die digitale Banking-Plattform von LTI wird nahtlos mit den bestehenden Hoist-Anwendungen und -Infrastrukturen zusammenarbeiten, und zwar über eine API-gesteuerte Schnittstelle zur Verbindung mit Systemen von Drittanbietern.

Julia Ehrhardt, Chief Retail Banking and Business Development Officer, Hoist Finance, sagte: "Die hochmoderne digitale Banking-Plattform von LTI wird Hoist dabei helfen, sein strategisches Ziel zu erreichen, seinen Marktanteil im Retail-Banking-Segment zu erhöhen, das Schätzungen zufolge von derzeit 700 Millionen SEK bis 2023 auf 4 Milliarden SEK wachsen wird. Die Plattform von LTI ist vollständig skalierbar und bietet Hoist die Flexibilität, sein Angebot an leistungsfähigen Krediten und Einlagen in allen unseren Märkten zu erweitern."

Mit Niederlassungen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland ist LTI einer der führenden Anbieter von IT-Beratung und digitalen Lösungen in der nordischen Region. Eine aktuelle Studie von Whitelane Research und PA zeichnete das Unternehmen als eines der leistungsstärksten in der nordischen Region und als Nummer 1 in der Kundenzufriedenheit in Schweden aus. Zu den Kunden des Unternehmens zählen führende Banken und Finanzinstitute in der Region.

