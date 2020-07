Jetzt neu: BE-KIND Proteinriegel / Cremig. Knusprig. Fein. So schmeckt Protein heute!

BE-KIND Snacks

Unterhaching (ots)

Proteinriegel - dabei denkt man normalerweise an den schnellen Energiebooster oder den Kick vor dem Workout. Ab sofort ist Umdenken angesagt. Denn wer in den neuen BE-KIND Proteinriegel beißt, denkt zuerst: Wie fein! Möglich macht das pflanzliches, natürliches Protein, das unter anderem aus ganzen Nüssen stammt. So wird BE-KIND Protein zum perfekten Snack für alle, die sich einen Protein-Kick wünschen, der wirklich schmeckt.

Das Besondere am neuen Riegel: Man weiß hier hundertprozentig, was drinsteckt. Nämlich beste Zutaten, die man sehen und aussprechen kann. Über 50 Prozent ganze Nüsse zum Beispiel, die allein acht Gramm Protein liefern. Insgesamt stecken 23 Prozent pflanzliches Proteinin jedem Riegel. Wer so snackt, gönnt sich zum einen ein Geschmackserlebnis, das man oftmals von den üblichen hoch verarbeiteten Proteinriegeln so gar nicht gewohnt ist. Gleichzeitig tut man sich etwas Gutes, da pflanzliches Protein einer der wesentlichen Nährstoffe ist, die der Körper für Muskeln und Knochen braucht. Dazu kommt, dass der BE-KIND Protein-Riegel ohne künstliche Geschmacks-, Farb- und Konservierungsstoffe auskommt, glutenfrei ist und einen niedrigen glykämischen Index aufweist.

Und wann ist die beste Zeit für BE-KIND Protein? Eigentlich hat der Riegel immer Prime Time: Vor oder nach dem Workout. Zwischendrin, wenn man wenig Zeit, aber Lust auf einen Snack hat, wenn man mit Kindern unterwegs ist. In jeder Situation ist BE-KIND Protein genau das Richtige, um sich zwischendurch einen natürlichen Eiweißkick zu holen - mit viel Geschmack.

Und das ist nicht alles: Denn in der BE-KIND-Community geht es darum, auch anderen etwas Gutes zu tun. Den Nachbarn nett anlächeln, der Verkäuferin ein Kompliment machen, jemandem den Sitzplatz im Bus überlassen - es gibt so viele Kleinigkeiten, anderen eine Freude zu machen. Diese Idee begeistert auch Fernanda Brandao, Entertainerin und Tänzerin mit brasilianischen Wurzeln: "Mit dem feinen BE-KIND Proteinriegel kann ich meinen aktiven Lebensstil noch mehr genießen. Und die Mission "Ein Snack und eine gute Tat" kann unsere Gesellschaft doch gut brauchen".

Seit Juni gibt es BE-KIND Proteinriegel überall im schweizerischen Handel, und zwar in den Sorten "Crunchy Peanut Butter" und "Double Dark Chocolate Nut".

