Torry Harris Integration Solutions (THIS)

Torry Harris führt neue SaaS-Pläne für digitalen Marktplatz und API-Management-Produkte ein, um kundenspezifische Herausforderungen während COVID-19 zu mildern

Bristol, England, Dubai, V.a.e. und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Torry Harris Integration Solutions (THIS) gilt in Bezug auf die Erweiterung des Leistungsvermögens digitalen Zugriffs durch Integration als vertrauenswürdiger Berater für Unternehmen weltweit. Das Unternehmen meldete kürzlich die Einführung seines Produktportals (https://www.torryharris.com/products) mit neuen SaaS-Plänen, die Kunden einen vereinfachten Produkterwerb ermöglichen sollen.

"In einer Welt nach COVID-19 wird der Schaffung digitaler Ökosysteme größere Bedeutung zugesprochen, insbesondere in Bezug auf KMUs, die oftmals innerhalb enger geographischer Grenzen auf physische Kontakte angewiesen sind und wirtschaftlich schwerwiegender beeinträchtigt sind. Wir arbeiten mit Unternehmenskunden zusammen, um die für die Befähigung des KMU-Segments notwendigen Tools, Trainingsmodule und Strategien vermitteln zu können", erklärte Karthik TS, Leiter des Kompetenzzentrums bei Torry Harris.

Shuba Sridhar, Vizepräsident der Abteilung für strategische Initiativen, kommentierte: "Unsere Produkte befähigen digitale Ökosysteme durch die Übernahme und Nutzung digitaler, API-getriebener Möglichkeiten. Mit unseren SaaS-Plänen bieten wir größere Flexibilität und eine beschleunigte Markteinführung mit White-Label-Optionen. Aktuell bieten wir kontextbezogene Schulungsdienste für die digitale Weiterqualifizierung von Kundenteams an."

Das Torry Harris-Produktportfolio beinhaltet:

Tools zur Aktivierung von Onlinehandel, gebündelte Angebote mit Partnern

- Digitaler Marktplatz (https://www.torryharris.com/products/digital-marketplace) - Marketplace-in-a-box für eine schnellere Markteinführung - IoT Glue® (https://www.torryharris.com/products/iot-glue-integr ation-platform) - Eine mobilfähige IoT-Integrationsplattform zur Verknüpfung disparater Elemente - Concierge Bank(TM) (https://www.torryharris.com/products/open-b anking-solution-concierge-bank) - Ein Marktplatz-Banking-Beschleuniger - DigitMarketTM-API Manager (https://www.torryharris.com/products /digitmarket-api-manager-for-api-management) - Ein Komplettpaket zur Verwaltung und Monetarisierung von APIs

- Developer Portal (https://www.torryharris.com/products/digitmar ket-api-developer-portal) - Ein API-Store zur Erkundung und Beschleunigung von API-Integrationen - API Gateway (https://www.torryharris.com/products/digitmarket-api-gateway) - Für eine reibungslose und sichere Handhabung von API-Verbindungen - Publisher Portal (https://www.torryharris.com/products/digitmar ket-api-publisher-portal) - Ein allumfassender Hub zur Überwachung von API-Aktivitäten

Leichtgewichtige Entwicklertools für beschleunigte Entwicklungs-, Überprüfungs- und Integrationsprozesse

- RepoProTM (https://www.torryharris.com/products/repopro-enterpr ise-repository-tool) - Enterprise Repository für eine vereinfachte Asset-Speicherung und Tracking - AutomatonTM (https://www.torryharris.com/products/automaton-tes ting-automation-tool) - No-Code-Test-Automatisierungstool - AutoStub® (https://www.torryharris.com/products/autostub-api-te sting-tool) - Beschleunigt API-Überprüfung und -Zustellung

Digit IT Services (https://www.torryharris.com/products/digit-it-services) - Systemintegrationsdienste wie Beratung, Strategie, Umsetzung und Support

Informationen zu Torry Harris

Torry Harris ist ein internationaler Anbieter von Unternehmens-, Technologie- und IT-Beratungsdiensten. Seit über zwei Jahrzehnten ist das das Unternehmen auf die Bereitstellung von Integrationslösungen für Digital Enablement, Plattform-Dienste, Full-Lifecyle-API-Management sowie digitale Transformationslösungen spezialisiert. Das Unternehmen unterhält seinen Hauptsitz in New Jersey (USA), verfügt über Entwicklungszentren in Bangalore und besitzt Büros in Bristol (GB), Slough (GB), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München (Deutschland) und Paris (Frankreich). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.torryharris.com/ .

Kontakt:

Pressekontakt:



Diganta Kumar Barooah

marketing@thbs.com

Torry Harris Integration Solutions (THIS)