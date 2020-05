CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang)Co.,Ltd.

Das chinesische Unternehmen CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) erkundet neue Verkaufsmodelle für den Verkauf von Modulen ins Ausland

Zhenjiang, China (ots/PRNewswire)

Die durch COVID-19 hervorgebrachten neuen Herausforderungen werden mit Innovationsgeist angegangen

CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) Co., Ltd. hat sich mit Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) Co., Ltd. zusammengeschlossen, um gemeinsam aktiv neue Verkaufsmodelle für Überseemärkte zu erkunden. Am 18. Mai überreichte Li Jingnan, Vorsitzender von CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang), eine Ehrentafel an Ge Xianglin, General Manager von Energy Saving & Resources (Jiangsu). Dies fand während einer Unterzeichnungszeremonie statt, im Rahmen welcher Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) zum Handelsvertreter für Module von CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) außerhalb Chinas ernannt wurde.

CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) konnte mehrere Wachstumsmärkte erschließen, insbesondere die Philippinen, Indien und Südkorea. Die Konzessionserteilung ist als Teil einer Roadmap zu verstehen, um Verkaufskanäle im Ausland zu erweitern und Marktanteile außerhalb Chinas zu erhöhen. Herr Li kommentierte: "In unserer hochvernetzten heutigen Welt ergibt es sich wie von selbst, dass Firmen strategische Partnerschaften eingehen, Informationen teilen und mit anderen zusammenarbeiten, um Innovationen schaffen zu können. Aufgrund unserer erfolgreichen und engen Kooperation mit Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) während des vergangenen Jahres konnten wir in Bezug auf Markterweiterung, Markenförderung und optimierter Technologie Synergieeffekte erzielen. Die Lizenzierung unterstreicht unser Streben nach einer weiteren Vertiefung der bereits bestehenden strategischen Partnerschaft."

Zur weiteren Förderung der Wettbewerbsfähigkeit am Markt führte CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) eine Aktualisierung seiner Zell- und Modulfertigungsstätten durch, um 166-185mm-Zellen und damit verbundene Module auf den Markt bringen zu können. Um den sich rasch wandelnden Marktanforderungen gewachsen zu sein, wird das Unternehmen zusätzlich leistungsstarke und integrierte intelligente Produktionsstätten errichten, seine industrielle Internetplattform weiter ausbauen, Kundendienste intelligenter gestalten und eine Total-Cost-Management (TCM)-Plattform zwecks intelligenter Überwachung und In-time-Analyse während des gesamten Herstellungsprozesses schaffen und so zu einem integrierten Produkt- und Dienstleistungsanbieter werden.

Die schwerwiegenden Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs auf den globalen Markt veranlassten CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) dazu, sich der Krise und damit verbundenen Schwierigkeiten zum Trotz durch die Errichtung neuer Wachstumstreiber sowie innovativer Möglichkeiten dieser Herausforderung zu stellen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1171498/CECEP_Solar.jpg

Kontakt:

Pressekontakt:



Yiyu Yin

+86-181-1895-8096