China Matters' Beitrag: Was können die University Games für die Kultur in Chengdu bewirken?

Beijing, China (ots) - Warum ist Chengdu einer der eindrucksvollsten Orte zum Skaten in China? Wie bricht die Stadt in Südwestchina die Regeln des herkömmlichen Basketballs und verwandelt ihn in ihr eigenes Streetball-Spiel? Egal ob es um Hip-Hop, ein aufregendes Nachtleben mit Live-Shows oder die aufstrebende Skaterkultur und Streetball-Szene geht, ist Chengdu eine ...

mehr