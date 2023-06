China Matters

China Matters' Beitrag: Warum ist Chengdu die Heimat der Straßenkultur?

Warum ist Chengdu einer der eindrucksvollsten Orte zum Skaten in China? Wie bricht die Stadt in Südwestchina die Regeln des herkömmlichen Basketballs und verwandelt ihn in ihr eigenes Streetball-Spiel?

Egal ob es um Hip-Hop, ein aufregendes Nachtleben mit Live-Shows oder die aufstrebende Skaterkultur und Streetball-Szene geht, ist Chengdu eine sehr lebendige Stadt, die ihre eigene einzigartige Farbgebung und Persönlichkeit zeigt. In Chengdu finden viele ihren Selbstausdruck durch ihre bevorzugten Sportarten. Mit den bevorstehenden FISU World University Games 2021 werden Jugendliche aus der ganzen Welt in Chengdu als Gastgeberstadt kommen, um ihre Talente zu präsentieren.

Josh, der Moderator von China Matters, begibt sich nach Chengdu, um einen Eindruck davon zu erhalten, wie die Straßen dieser Stadt ihr einzigartiges Flair verleihen. Zusammen mit Jason, einem engagierten Skateboarder und Einheimischen aus Chengdu, erkundet er die Straßen und nimmt an Spielen mit einer Gruppe von "Streetballern" aus Chengdu auf den Plätzen teil.

Kann Josh in den unerbittlichen Betonlandschaften der Skateparks in Chengdu überleben und sich geschickt an den riesigen Streetballspielern vorbeiziehen, um den Korb zu erreichen? Wie setzen die Straßen von Chengdu ihre eigenen Regeln? Wie entstehen und definieren sich völlig neue Stile? Was bedeutet das "Leben auf den Straßen"?