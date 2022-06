China Matters

China Matters zeigte den Einfluss eines 1.000 Jahre alten Vermächtnisses im heutigen China

Beijing, China (ots)

Wer ist Zhang Jiuling? Warum ist seine 1.000 Jahre alte Erbe auch heute noch wichtig? Zhang Jiuling ist ein Mann, der es gegen aller Wahrscheinlichkeit mit seiner Integrität und harten Arbeit in der Tang-Dynastie (618-907) geschaffen hat.

Er stammte aus der Stadt Shaoguan im historisch isolierten und unterrepräsentierten Gebiet Lingnan in der südchinesischen Provinz Guangdong. Obwohl aus niedriger Herkunft, bewies sich Zhang Jiuling in den kaiserlichen Prüfungen und wurde bald für seinen ehrlichen, unbestechlichen Charakter an den kaiserlichen Höfen bekannt. Er vergaß auch nicht die zu Hause und eröffnete Wege, die Shaoguan und Lingnan mit anderen Teilen des Königreichs verbanden.

Zhang Jiuling wird immer noch von vielen für seine unübertroffene Anmut und sein literarisches Talent verehrt. Mit nur einem einfachen Spaziergang durch Shaoguan heute würde man schnell bemerken, wie einflussreich Zhang Jiuling auf diese Stadt ist.

Zhang Jiuling ist hier ein bekannter Name und viele Straßen, Bibliotheken und lokale Gerichte sind in Erinnerung an sein Vermächtnis benannt.

Um mehr über die Geschichte von Zhang Jiuling zu erfahren, reist der amerikanische Moderator Jack nach Shaoguan in der Provinz Guangdong. Jack besucht viele Orte auf seiner Reise, um mehr über diese legendäre Figur zu erfahren, aber was haben eine Bibliothek, eine alte Straße, ein Teller Nudeln und ein Notizbuch im Zeichentrickstil mit Zhang Jiuling zu tun? Inwiefern ist das Vermächtnis dieses Mannes in Shaoguan noch sehr lebendig? Und warum ist dieses Vermächtnis für die Menschen hier heute so wichtig?