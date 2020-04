Surecomp

Surecomp® setzt neuen offenen Bankenstandard für Handelsfinanzierungs-APIs und bietet Kunden kostenlose Testversion

Toronto (ots/PRNewswire)

Surecomp®, der führende Anbieter von globalen Handelsfinanzierungslösungen für Banken und Unternehmen, gab heute die Öffnung seiner Application Programming Interfaces (API)-Architektur für Kunden in einer Sandbox-Testumgebung bekannt und setzte damit den neuen offenen Bankenstandard bei der Digitalisierung der Handelsfinanzierungsverarbeitung und Konnektivität.

Der APIsure-Dienst, der Banken auf der ganzen Welt zur Verfügung steht, wird bereits von einigen der größten Banken in Europa für die Echtzeit-Verarbeitung ihrer Bankgarantien und Akkreditive genutzt. Für bestehende Kunden kann er nun in einer API-Sandbox für einen begrenzten Zeitraum kostenlos getestet werden, um die Bedeutung der digitalisierten Handelsfinanzierung im Zeitalter von COVID-19 hervorzuheben.

Als anerkannter Branchenpionier wurde Surecomp von großen Banken gebeten, die Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer digitalen, offenen Banken-Handelsfinanzierung zu übernehmen. APIsure wurde in voller Zusammenarbeit mit den Banken entwickelt und gewährleistet den höchsten Standard an Sicherheit, Compliance, Skalierbarkeit, Überwachung und Transparenz. Es bietet flexible und agile Back-Office-Konnektivität sowie ein API-Verwaltungssystem (APM) und eine API-Sandbox. APIsure umfasst auch ein Entwicklerportal, auf dem Partner Anwendungen und Dienste entwickeln können. Aktuelle APIs ermöglichen Produktivität und Effizienz sowie Datenanalyse- und Visualisierungsdienste. Zukünftige Entwicklungen umfassen erweitertes Risikomanagement, Robotic Process Automation (RPA), Know Your Customer (KYC)-Funktionalität und Compliance.

Eine der größten Banken in Europa, ein langjähriger Kunde von Surecomp in mehreren Ländern, hat als erste eine API für Conpend, einen der Fintech-Partner von Surecomp, der Digitalisierungsdienste für Handelsfinanzierungsdokumente anbietet, in Betrieb genommen. Dies hat die Effizienz der Operationen der Bank erheblich gesteigert und gleichzeitig alte Barrieren abgebaut, die Markteinführung von Handelsfinanzdienstleistungen für ihre Kunden verbessert und das Risiko papierbasierter Transaktionen verringert.

"Da wir bereits weltweit führende Banken an Bord haben, sind wir zuversichtlich, dass unsere offene Bankenarchitektur für die Abwicklung von Handelsfinanzierungsgeschäften neue Maßstäbe setzen wird", erklärt Tsafrir Attar, VP Digitization bei Surecomp. Indem wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, die API-Konnektivität innerhalb der Sicherheit der Sandbox-Umgebung zu testen, können wir den Standard für papierlose Echtzeit-Konnektivität setzen und im Gegenzug das Wachstum, die Effizienz, die Kundenzufriedenheit und die Zusammenarbeit von Banken, Corporates und Fintech-Unternehmen im gesamten Trade Finance-Ökosystem fördern".

Informationen zu Surecomp

Surecomp® ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Handelsfinanzierungslösungen für Banken und Unternehmen. Als anerkannter Marktpionier seit über dreißig Jahren liefert Surecomp ein integriertes Portfolio von Handelsfinanzierungs-, Lieferkettenfinanzierungs- und Treasurylösungen und rationalisiert den Lebenszyklus von Transaktionen, zur Steigerung der betrieblichen Effizienz, Risikominimierung und Gewinnmaximierung. Mit einem globalen Netzwerk von sieben Entwicklungs- und Supportzentren in den USA, Argentinien, Chile, Großbritannien, Deutschland, Israel und Singapur bedient Surecomp einen renommierten Kundenstamm in über achtzig Ländern auf allen Kontinenten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.surecomp.com/product/apisure/ .

