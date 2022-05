Changhong

Changhong zählt zu den 50 besten intelligenten Fertigungsunternehmen Chinas

Mianyang, China (ots/PRNewswire)

Seine fortschrittliche intelligente 5G+Industrial Internet-Produktionslinie war ein Schlüsselfaktor für die Aufnahme in die begehrte Liste

Changhong, ein führender chinesischer Hersteller von Elektrohaushaltsgeräten, wurde kürzlich für seine fortschrittliche intelligente 5G+Industrial Internet-Produktionslinie in die Liste der Top 50 Intelligent Manufacturing Enterprises in China aufgenommen. Die Liste wurde gemeinsam von CIWEEK (einer Publikation der Chinesischen Akademie der Wissenschaften), eNet Research Institute und De Ben Management Consulting veröffentlicht.

Im Jahr 2020 wurde in der Smart-Display-Fabrik von Changhong die erste 5G+Industrielles Internet-Produktionslinie Chinas in Betrieb genommen. Es handelt sich um eine der fortschrittlichsten Produktionslinien für die Massenanfertigung von Smart-TVs im Land, die die Integration aller Schritte in einen nahtlosen Arbeitsablauf ermöglicht: Planung, Prozess, Beschaffung, Materialien und fertige Produkte, was durch die Überwachung und Verwaltung des gesamten Produktionsprozesses über industrielle Anlagensteuerungssysteme erleichtert wird.

Im selben Jahr wurde das modulare intelligente Fertigungszentrum von Changhong außerhalb Chinas gegründet. Ausgestattet mit einem Informationssystem, das eine IoT-Cloud-Plattform, Big Data, künstliche Intelligenz und andere unterstützende Technologien vereint, dient das Zentrum als branchenführendes, effizientes, flexibles und intelligentes Fertigungssystem, das die Massenanpassung des Endprodukts unterstützt. Dies markiert die erfolgreiche Umwandlung von Changhong in einen intelligenten Hersteller.

1998 begann Changhong, Märkte außerhalb Chinas zu erschließen. Nach der Gründung einer Fabrik für Fernsehgeräte und Klimaanlagen in Indonesien im Jahr 2000 eröffnete Changhong 2005 ein Werk in der Tschechischen Republik und war damit das erste chinesische Haushaltsgeräteunternehmen, das unabhängig in Europa investierte. Im Jahr 2011 ging Changhong eine strategische Partnerschaft mit der RUBA Group, Pakistans größtem Vertreiber von Haushaltsgeräten, ein, um die Changhong RUBA Company zu gründen und ein Joint Venture zu starten, um eine Produktlinie von Fernsehern, Kühlschränken und Klimaanlagen zu bauen und das Layout einer kompletten Palette von Produktionslinien für Haushaltsgeräte in Pakistan zu realisieren. Im Jahr 2020 schloss Changhong die Installation und Inbetriebnahme neuer automatisierter Produktionslinien sowie Testproduktionen an seinen wichtigsten Produktionsstandorten in Übersee ab, wodurch sich die Produktionskapazität und -effizienz erheblich verbesserte.

In den vergangenen Jahrzehnten hat Changhong durch eine Kombination aus internen und externen Anstrengungen eine umfassende Entwicklung seiner Produkte, Fertigung, Technologien und Marken erreicht. Bisher hat das Unternehmen 13 Tochtergesellschaften, drei Forschungs- und Entwicklungszentren und fünf Produktionsstätten in Übersee gegründet.

Mit dem Ziel, dem Global Lighthouse Network des Weltwirtschaftsforums beizutreten, will Changhong seine Präsenz in vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten wie Kühlschrankkompressoren und Big Data Storage ausbauen und gleichzeitig seine Dominanz bei Kernprodukten wie Fernsehern, Kühlschränken und Klimaanlagen beibehalten. Changhong verschiebt die Grenzen der Schlüssel- und Kerntechnologien, konsolidiert die intelligente Fertigung und verbindet sie sowohl mit dem intelligenten Handel als auch mit der intelligenten Forschung und Entwicklung und nutzt diese neuen Technologien, um die Geschäftsabläufe, die Produktentwicklung, die Produktion, das Qualitätsmanagement und die Dienstleistungen für die Verbraucher zu verändern. Sie wird durch Effizienzsteigerungen, Energieeinsparungen, Emissionsreduzierung und Geschäftsoptimierung gekennzeichnet sein.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1815571/Changhong_5A_smart_factory.jpg