Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Sommerferien 2026: Entspannter Reisen dank guter Vorbereitung

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Bald beginnen im Dreiländereck die Sommerferien. In den kommenden Wochen erwartet der EuroAirport daher ein sehr hohes Passagieraufkommen. Eine frühzeitige Anreise an den Flughafen wird dringend empfohlen. Auch die Passagiere können mit guter Vorbereitung zu einem möglichst reibungslosen Betrieb beitragen.

Während der Sommerferien erwartet der EuroAirport ein sehr hohes Passagieraufkommen. Dies führt zwangsläufig zu längeren Wartezeiten an den Kontrollpunkten, sowohl bei der Ausreise als auch bei der Einreise. Eine frühzeitige Anreise an den Flughafen – mindestens zwei Stunden vor Abflug – wird deshalb dringend empfohlen.

Gute Reisevorbereitung vor dem Abflug

Es empfiehlt sich deshalb, sich vor dem Abflug frühzeitig über die Einreisebestimmungen der jeweiligen Fluggesellschaft und des Ziellandes zu informieren. Reicht eine Identitätskarte oder wird ein Pass und vielleicht auch ein Visum verlangt? Reisende mit einem biometrischen Reisepass können auf bestimmten Strecken zudem die automatisierten Grenzkontrollen nutzen und dadurch Zeit sparen.

Wer die Möglichkeit hat, online einzuchecken, kann ebenfalls Zeit sparen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft, ob Online-Check-in möglich ist.

Die Anzahl Parkplätze ist begrenzt. Bei einer Anreise mit dem Auto empfiehlt es sich daher, den Parkplatz schon vorher zu reservieren beziehungsweise genügend Zeit für das Parken miteinzuberechnen. Generell empfiehlt der Flughafen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Zeit sparen am Flughafen

Das erhöhte Passagieraufkommen kann zu längeren Wartezeiten sowohl bei der Passkontrolle als auch im Check-in-Bereich führen. Auch die europaweit eingeführten zusätzlichen Kontrollen an den Aussengrenzen des Schengen-Raums können die Wartezeiten bei den Passkontrollen erhöhen. Deshalb empfehlen wir Reisenden, frühzeitig am Flughafen zu sein und ihre Dokumente für das Check-in und die Passkontrolle bereitzuhalten.

Um möglichst entspannt durch die Sicherheitskontrolle zu gehen und unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir die Passagiere zudem, sich bereits im Voraus zu informieren, was in das Aufgabegepäck und was in das Handgepäck gehört. Gewisse Gegenstände dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit auf die Flugreise genommen werden.

Wir bitten die Passagiere aus Sicherheitsgründen, ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt zu lassen. Andernfalls kann dies zu einer Evakuierung des Terminals sowie einer Geldstrafe von bis zu 450 Euro führen. Die Passagiere werden auf verschiedenen Kanälen darauf hingewiesen, dass sie ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen lassen sollen. Der Flughafen tut dies mittels Durchsagen im Terminal, auf Plakaten auf dem Flughafengelände sowie auf seiner Website.

Das erwartete erhöhte Fluggastaufkommen ist eine Herausforderung für alle Partner auf der Flughafen-Plattform. Wir setzen alles daran, dass die Reisenden ein möglichst angenehmes Passagiererlebnis erfahren dürfen. Mit der kürzlich erfolgten vollständigen Umstellung der Check-in-Halle 3 auf Self Bag Drop stehen den Reisenden dafür zusätzliche Self-Service-Möglichkeiten zur Verfügung.

Kontakt:

EuroAirport

Manuela Witzig

Leiterin Kommunikation und Public Affairs

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Pikett (am Wochenende): +33 (0)6 32 63 37 87

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